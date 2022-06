Insula Iubirii | Sezonul 6, 14 iunie 2022. Cerasela, dezvăluiri din trecut: Am făcut masaj erotic

În al 13-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 14 iunie 2022, Cerasela a făcut dezvăluiri despre trecutul ei: Am fost nevoită să lucreze la un salon de masaj erotic, pentru a-mi putea plăti cheltuielile pe timpul facultății.... Eram într-o perioada în care nu aveam bani... Am căutat locuri de muncă și nu am găsit nimic... Am apelat pe facebook la un salon de masaj..."

Marti, 14.06.2022, 16:24