Insula Iubirii | Sezonul 6, 14 iunie 2022. Ispita Denis s-a bagat în patul Cristinei: Pericol! Ești nebun?

În al 13-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 14 iunie 2022, ispita Denis i-a făcut o vizită nocturnă Cristinei: Pericol! Ești nebun? Ce vrei?... Să stau aici. Am unit paturile și am vrut să o îmbrățișez și am stat așa, am sărutat-o pe gât, pe umăr, pe spate... Ce vrei de la mine, ce vrei de la viață mea... Cristina este că o carte deschisă

Marti, 14.06.2022, 16:30