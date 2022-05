Insula Iubirii | Sezonul 6, 16 mai 2022. Bogdan o cere de soție pe Celia la ceremonia focului!

În cel de-al cincilea episod de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 16 mai 2022, Radu Vâlcan i-a oferit o șansă unică într-un sezon la Insula Iubirii, iar el a acceptat-o. Iată că, ajuns la bonfire-ul unde și Celia este invitată, Bogdan decide să o ceară de soție. Cei doi sunt nevoiți să plece de pe insulă. „Când mi s-a oferit șansa am zis să hotărăști tu. Mai am ceva să-ți spun și am realizat și mai mult cât te iubesc și vreau să fac acest lucru. Vreau să trăiesc cu tine pentru totdeauna, vrei să accepți asta?”, îi oferă Bogdan inelul Celiei. „Da”, a fost răspunsul afirmativ al ei.

Luni, 16.05.2022, 16:57