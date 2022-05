Insula Iubirii | Sezonul 6, 16 mai 2022. Rey a luat decizia de-a pune punct relației! Ce a dezvăluit concurentul despre Lavinia

În cel de-al cincilea episod de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 16 mai 2022, Rey a vorbit deschis la ceremonia focului cu Radu Vâlcan, despre relația pe care a avut-o cu Lavinia. Acesta i-a dezvăluit faptul că a fost supărat pe ea fiindcă nu a vrut să-și aducă copilul la ei. „Da, am venit ca un cuplu, pe insulă am venit ca un ultimatum pentru noi, ce se întâmplă se întâmplă. Având în vedere că am luat niște decizii, nu mă deranjează discuția asta. Între mine și Lavinia relația s-a încheiat. Au trecut patru ani cu bune și rele. Mă bucur că mi s-a dat șansa să fiu aici. Să mă cunosc pe mine. Ea vorbește despre mne că sunt imatur. Ea nu înțelege că ea trebuie să stea cu copilul, nu bunicii”, spune Rey despre Lavinia.

