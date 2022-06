Insula Iubirii | Sezonul 6, 21 iunie 2022. Întâlnire de gradul zero între Cerasela și Rareș la bonfire! Ce și-au spus

În al 15-lea episod de la Insula Iubirii Sezonul 6, din 21 iunie 2022, Cerasela și Rareș au avut ocazia să se revadă la bonfire după 21 de zile în care au stat separat: "Secretul nostru este comunicarea, înțelegerea, am fost sinceri, ne-am pus pe tavă totul, am început cu ce e mai rău. Uneori am vrut să-i văd nervii. Contextul contează foarte mult. Am făcut fix ce am simțit, lucruri atipice, fără să gândesc", spune Cerasela.

Marti, 21.06.2022, 17:28