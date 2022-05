Insula Iubirii | Sezonul 6, 24 mai 2022. Sebastian și ispita Oana au rămas singuri în baie! Ce au surprins camerele de filmat

În episodul opt de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 24 mai 2022, Sebastian și Ispita Oana Monea au mers împreună la baie și nu au vrut să explice ce s-a întâmplat acolo. „Am avut un moment de ziua mea în care am intrat în baia mea cu Oana și s-au bușit lavalierele. Am intrat alături de Oana în baie și nu pot să-ți spun... Știu ce am făcut și o să vă spun la finalul emisiunii”, spune Sebastian.

Marti, 24.05.2022, 16:32