Insula Iubirii | Sezonul 6, 31 mai 2022. Sebastian, după ce s-a despărțit de Cristina: ”Dacă ar fi lângă mine nu i-aș spune nimic”

În episodul zece de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 31 mai 2022, Sebastian și Cristina s-au despărțit însă între ei nu au rămas răutăți sau lucruri asemănătoare. Iată ce a avut de spus Sebastian când a văzut imaginile cu Cristina. „Asta e iubirea sub o altă formă. Față de care nu am regrete. Dacă ar fi lângă mine nu i-aș spune nimic, aș strânge-o tare în brațe. Tind să cred că mă iubește foarte tare și nu se va schimba. Ceea ce am văzut este real, este plăcut. Cristina este un om de excepție, mereu echilibrat. Voi regândi anumite aspecte. Mă simțeam vinovat cumva că am dezvoltat atașament față de o altă femeie aici și mă bucur că e ceva reciproc, nu personal”, spune Sebastian.

Marti, 31.05.2022, 16:33