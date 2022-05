Insula Iubirii | Sezonul 6, 9 mai 2022. Bogdan, surprins neplăcut de o ispită care l-a vizitat în dormitor

În cel de-al treilea episod de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 9 mai 2022, Bogdan are parte de o mică tensiune cu una dintre ispite. „Simți nevoia de o îmbrățișare? Nu vrei să vorbești cu nimeni?”, l-a întrebat ispita Oana Monea. Puțin mai târziu Bogdan a spus: ”Nu am fost supărat, dar nu mi s-a părut ok ce a făcut”.

Luni, 09.05.2022, 16:25