Insula Iubirii | Sezonul 6, 9 mai 2022. Ceremonia a focului. Motivul pentru care Rey a răbufnit

În cel de-al treilea episod de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 9 mai 2022, Rei, după ce a văzut de ce îl critică iubita lui, Lavinia, nu a putut să se abțină și a făcut și o serie de declarații: ”Mă deranjează faptul că spune că are nevoie de un bărbat mai matur decât mine. Eu cred că sunt mult mai matur decât ea, doar pentru că ea are un copil și eu am acceptat și m-am atașat de copil”.

Luni, 09.05.2022, 16:35