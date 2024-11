Eric Aradits, dezvăluiri despre rolul în serialul Iubire cu parfum de lavandă. Ce sfaturi a primit de la tatăl său | Exclusiv

Eric Aradits dă viață unui personaj important în dinamica satului din cel mai nou serial original semnat de Ruxandra Ion, Iubire cu parfum de lavandă.

Eric este fiul lui Andrei Aradits. Tânărul cochetează de mic cu lumea artistică, luând parte la diverse proiecte. În serialul Iubire cu parfum de lavandă, Eric jocă rolul lui Tibi, un tânăr timid și destul de răsfățat.

Am stat de vorbă cu Eric Aradits pentru a vedea cum percepe tânărul lumea din fața camerelor de luat vederi. De asemenea, acesta face dezvăluiri despre sine, despre Tibi, dar și despre integrarea în familia Iubire cu parfum de lavandă.

Eric, nu ești la primul contact cu scena, camerele de luat vederi și echipă de producție. Cum trăiești această experiență acum?

Experienţele anterioare pe care le-am avut, le-am perceput din perspectiva unui copil. Când eram chemat la filmare, părinţii mei erau cei responsabili să mă aducă. Eu eram preocupat să mă joc cu alţi copii, nu stăteam să mă uit la ceas.

Acum, la Iubire cu parfum de Lavandă, lucrurile stau altfel. Eu sunt resposabil de tot, inclusiv de ajunsul pe set, care presupune şi plecare de acasă la 5 dimineaţa uneori, şi de învăţarea rolului şi personajul meu. Îl joc pe Tibi, un soi de comic de relief, un personaj mai timid şi împiedicat, dornic să fie acceptat în toate cercurile. Am găsit aici, la Podişor, o echipă tare faină, care îmi permite să fiu în largul meu.

Ce ai făcut să te apropii de personaj? L-ai găsit foarte diferit de tine?

Când am citit despre personaj, mi-am amintit o scenă din ultimul Deadpool (Deadpool & Wolverine). Exista un personaj în acel film numit Nicepool care mi s-a părut extrem de asemănător cu Tibi. Inocent, naiv și simpatic. E stângaci, awkward și nu se prinde de anumite glume sau aluzii ale prietenilor săi. Sincer, nu e chiar atât de diferit de mine. Cred că oricui i s-a întâmplat să se simtă stingher într-un grup din care nu făcea parte.

Lucrezi în mare parte cu echipa de producție cu care a lucrat și tatăl tău. Resimți o presiune sau, din contră, asta te face să te simți ca în familie? Ce sfaturi ai primit de la tatăl tău?

Ar fi ipocrit să spun că nu are nicio importanță, în relație cu echipa, că sunt fiul lui Andrei. Când eram mic, tata m-a mai dus pe platoul de filmare. Magda Catone mă cunoaște de când aveam 1 an. Gelu Nițu o cunoaște pe bunica mea și îl știe pe tata de când avea 5 ani.

Sentimentul este că m-am întâlnit cu o rudă pe care nu am văzut-o de mult timp. Simt o familiaritate prietenoasă care nu e meritul meu, dar sunt foarte recunoscător și sper să nu îi dezamăgesc.

Am primit multe sfaturi de-a lungul timpului, dar cel mai important, care se aplică și în viața de zi cu zi, are legătură cu gestionarea plictiselii. La filmări sunt mulți timpi morți în care trebuie să fiu permanent pregătit. În acele momente îmi las gândurile să curgă. Această abilitate mă ajută și când trebuie să stau să aștept autobuzul, la doctor, la coadă, în trafic etc.

În ziua de azi, foarte mulți oameni au probleme cu răbdarea și plictiseala și se refugiază prea mult în telefon. Cred că cele mai bune idei mi-au venit într-un moment de plictiseală.