Iubire cu parfum de lavandă sezon 2, rezumat episoade 10, 11 și 12 din 31 ianuarie 2025. Anda, în pericol! Ce a făcut Ioana

Descoperă ce s-a întâmplat în ultimele episoade din serialul „Iubire cu parfum de lavandă”, sezonul 2. Situații neașteptate au apărut în episoadele 10, 11 și 12 difuzate pe 31 ianuarie 2025.

Lucrurile se complică extrem de mult la Podișor, mai ales după ultimele evenimente dramatice, în urma cărora Ștefan și Albert au ajuns la spital. De data aceasta, Ioana trece printr-o situație extrem de dureroasă și nu reușește să se înțeleagă cu tatăl său. Anda se desparte de Ștefan, iar la Podișpr se întâmplă și alte surprize, mai mult sau mai puțin plăcute.

Ce s-a întâmplat în episodul 10 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, difuzat pe 31 ianuarie 2025

Anda și-a anunțat prietenele că l-a părăsit pe Ștefan, iar Amalia a dezvăluit faptul că amanta lui Dinu și-a făcut apariția în Podișor ca să îl anunțe că au un copil împreună.

Între timp, Ștefan a fost externat din spital și Silvia a vrut să îl ia acasă, dar bărbatul a spus că „acasă” e la Podișor, lucru confirmat chiar și de Alma.

Dinu începe să se frământe tot mai mult despre situația complicate în care se află. Adrian, fratele lui, îi sugerează acestuia să ceară un test ADN.

„Dacă testul iese pozitiv și Amalia află, atunci iar mă părăsește! Abia ce începusem și noi să fim bine, cât de cât bine”, a zis Dinu.

Între timp, preotul pregătește pătuțul de bebeluș, dar Ioana nu reacționează foarte bine: „Există varianta să fac avort!”.

„Nu îți permit să faci așa ceva, închide gura aia păcătoasă”, a zis preotul.

„Nu-l vreau, nu-l iubesc! Nu e drept nici față de el! Întreruperea e legală! Eu nu pot să am un copil acum. Nu pot să plătesc toată viața pentru o greșeală. NU am nevoie de permisiunea ta, la fel cum nu a avut nici mama”, s-a apărat tânăra.

Furios, preotul s-a dus degrabă la baba Jana ca să descopere, cu stupoare, faptul că soția lui a făcut avort în trecut: „Erai încă la seminar, mai aveai ani mulți de stat acolo. Nu erați căsătoriți, ea nu a vrut să îți încurce lucrurile. A venit la mine să îi dau un leac”.

Albert o amenință din nou pe Anda, iar Anda îi cere din nou divorțul.

Amanta lui Dinu îl confruntă pe acesta, în timp ce fosta iubită a lui Traian își face apariția în Podișor.

Ștefan încearcă să o abordeze pe Anda: „Îmi dai un șut în timp ce eu îmi fac planuri de viitor cu tine?”.

„Nu ai văzut ce era să pățești din cauza mea?!”, a zis femeia, alegând să își rezolve mai întâi trecutul înainte de-a putea să privească spre viitor cu încredere și liniște.

„Tu și fata ta era să muriți din cauza mea, ce semn mai vrei?!”, a zis aceasta, plecând.

Sever îl ia pe sus pe Rocky și îl duce la Ioana, ca cei doi să discute. Tânărul spune că îi pare rău că a greșit: „Ioana mea, prințesa mea, eu nu sunt om fără tine. Îmi pare rău că am zis vorbele alea! Am fost un prost pentru ce am zis”.

Ce s-a întâmplat în episodul 11 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, difuzat pe 31 ianuarie 2025

În episodul 11 din „Iubire cu parfum de lavandă” din 31 ianuarie 2025, Anda se gândește la faptul că i-a fost suspendat dreptul de-a profesa ca medic, acuzată fiind de malpraxis, la acuzațiile lui Albert.

Preotul încearcă să discute cu Ioana, iar tânăra îi spune din nou că visul ei este să devină medic, nu părinte, dar și de data aceasta lucrurile nu își găsesc o soluție comună.

Anda face tot ce îi stă în putință pentru a-l ține la distanță pe Ștefan, dar bărbatul încearcă din răsputeri să o convingă să se întoarcă la el.

Între timp, Dinu merge să facă testul ADN cu fosta lui amantă, îngrijorat fiind tot mai mult de ceea ce ar putea să afle.

Primarul și amanta lui s-au ales cu bube din cauza unei alergii la latex și tânăra nu se simte deloc bine.

Rocky se duce iar la Ioana ca să discute, iar aceasta îl anunță că vrea să facă avort: „Nu am cum să am un copil acum, ar distruge tot”.

„Ioana, nu poți să faci asta. Nu a zis nimeni că trebuie să îl ai singură. Nu vrei mai bine să ne căsătorim?”, a fost propunerea bărbatului.

Ce s-a întâmplat în episodul 12 din serialul „Iubire cu parfum de lavandă” sezonul 2, difuzat pe 31 ianuarie 2025

Văzând că nu reușește să se înțeleagă cu ea, băiatul merge acasă la preot ca să ceară mâna fetei: „Mi-o dai pe Ioana de nevastă? Nu mă ascultă, i-am zis că vreau să fac ce e mai bine pentru ea și pentru copil”.

Când ajunge acasă, Ioana se miră că îi găsește pe cei doi discutând, dar când băiatul îi spune că o iubește, tânăra îi zice că nu mai simte la fel.

În sat se pornește o revoltă împotriva lui Albert, fiindcă oamenii vor să scape de el.

Corina, amanta primarului, a murit din cauza alergiei severe la latex.

Preotul discută iar cu Ioana, dar replicile fetei îl iau complet prin surprindere: „Nu vrei tu să vorbim serios despre situația în care ești?”.

„Eu decid ce e bun pentru mine”, a zis tânăra.

Bărbatul nu a putut accepta nici de data aceasta ideea de avort, dar nici Ioana nu a fost dispusă să renunțe la dreptul ei de-a alege.

Un moment cu adevărat surprinzător a fost atunci când la magazinul din sat își face apariția Maluma. Dinu, marele lui admirator, a rămas mut de uimire atunci când a dat cu ochii de el, ba chiar s-a dus după el să facă poze împreună.

Dinu află că fiul făcut cu amanda este al lui, iar Amalia încearcă să treacă peste situație cât mai calmă cu putință.

Sezonul 2 din „Iubire cu parfum de lavandă” se vede în fiecare vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.