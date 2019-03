Cătălin Bordea a surprins pe toată lumea la iUmor:”România n-are școli, n-are autostrăzi, dar are catedrală! E ca și cum mi-ai aduce mie șampon!”

Nu se poate iUmor fără el, motiv pentru care Cătălin Bordea a revenit în forță în cea de-a treia ediție a emisiunii de la Antena 1.

Astfel, celebrul actor de comedie a urcat din nou pe scena iUmor cu cele mai tari glume ale sale despre Centenar și răspândirea românilor în toată lumea.

”Băăăi, voi vă dați seama ce vremuri trăim noi? Voi vă dați că oamenii au zis că la o sută de ani de România noi am făcut o catedrală? România n-are școli, n-are spitale, n-are autostrăzi, dar are catedrală. E ca și cum ai veni la mine și mi-ai aduce șampon. Când nu mai am păr. Suntem cinci milioane. Cinci milioane de români plecați.”, a spus Cătălin Bordea.

Nu s-a oprit aici, pentru că a vorbit și despre românii plecați peste hotare: ”Suntem cinci milioane de români plecați. Suntem peste toți. Dacă un avion se prăbușește pe o insulă pustie, acolo e un român. E un român care zice ”Hai că avem grătar.” Parcă-l văd îmbrăcat în trening și în șlapi.E o chestie incredibilă. Suntem peste tot.”, a mai spus el.

📍 Abonează-te la AntenaPlay și ai porție dublă de iUmor >>> https://s.a1.ro/gI1dVhu. 📺 Ediții integrale de la TV dar și o 🎥 extra emisiune, exclusiv pe AntenaPlay.

👉Urmareste-ne pe Instagram: https://www.instagram.com/iumor.romania/

📣 Mai multe stiri aici: http://a1.ro/iumor/​

🎬 Vezi cele mai bune momente iUmor pe YouTube Channel, alaturi de peste 1,2 milioane de abonati!

➠ Abonează-te si tu la canalul nostru: https://goo.gl/tTJxd2

🔥 Discutam pe facebook iUmor impreuna cu peste 550.000 de prieteni!