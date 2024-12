Gala Premiilor iUmor, 14 decembrie 2024. Ce vedete au urcat pe scenă în ediția specială. Momentele se văd în AntenaPLAY

În ediția specială iUmor sezonul 17, din 14 decembrie 2024, nume sonore din showbizul românesc au urcat pe scena de comedie și au oferit un show de zile mari, care a ridicat publicul în picioare. Cele mai tari momente din emisiune sunt disponibile intregral și în AntenaPLAY!

După desemnarea câştigătorului celui de-al 17-lea sezon iUmor, show-ul de pe Antena 1 a revenit cu o ediţie specială – Gala Premiilor iUmor. Iată mai jos cele mai savuroase momente ale serii!

Citește și: iUmor găzduiește o ediție specială, sâmbătă, 20:00. Vedete de renume vin să își revendice premiile în cadrul Galei Premiilor iUmor

Gala Premiilor iUmor, sezonul 17, 14 decembrie 2024. Vedete de renume au urcat pe scenă și au făcut show de zile mari

Marcel Andei

Articolul continuă după reclamă

Marcel de la Insula Iubirii a urcat pe scena de comedie, în cadrul Galei Premiilor iUmor, pentru a-și revendica trofeul la categoria „Vorbe celebre 2024”. Ulterior, invitatul special a întreținut un dialog savuros cu jurații emisiunii.

„Pentru mine <<dezahardat>> înseamnă ca și cum nu renunți la ceva. Gen, dacă propun cu tine să ieșim undeva anume sau ai rezolvat o masă la club și zic <<hai să ieșim>> și după suta de metri vezi că nu mai ies că mi s-a întâmplat ceva, e ca și cum te-ai <<dezahardat>>... Că noi vorbisem ceva”, a spus Marcel Andrei de la Insula Iubirii la iUmor, ediția specială din 14 decembrie 2024.

„Cred că depinde de la om la om. Pentru mine, de exemplu, <<dezahardat>> înseamnă cafea fără zahăr”, a zis Delia, stârnind hohote de râs în rândul publicului.

Romică Țociu și Cornel Palade

La categoria „Celebri în Europa” au urcat pe scenă Romică Țociu și Cornel Palade. „Giganții comediei românești” au dedicat un roast special galeriei țării noastre.

„Noi suntem cea mai frumoasă și mai curată galerie din lume! (...) Cel care ne-a făcut celebri în Europa este Edi Iordănescu. Avem generația de suflet și așteptăm acum generația de talent (...) Vă mulțumesc pentru acest premiu! Cum ștergem noi praful, nu șterge nici Pușcaș banca de rezerve”, a spus Romică Țociu, iar Cornel Palade a făcut „galerie”.

Surpriza a fost că pe scena iUmor și-a făcut apariția și celebrul suporter român, Andrei Marius. Lui i-a fost înmânat premiul pentru cel mai tare strigător din galerie.

Andreas Petrescu și Oana Dragne

La categoria „Colaborarea muzicală a anului 2024” au urcat pe scenă Andreas Petrescu și Oana Dragne, care i-au impersonat pe Bruno Snickers și Nicki Minaj.

„Nicki vă mulțumește pentru premiu și v-a scris aici câteva rânduri pe care își dorește să vi le citesc: <<Am încercat o chestie nouă. Când asculți Paraziții invers, de la coadă la cap, pare că auzi un diavol vorbind. Dar, ce te sperie cu adevărat, e atunci când asculți normal e Cheloo!>>”, a zis Andreas Petrescu, care a avut, apoi, și câte un mesaj amuzant pentru fiecare jurat.

Atmosfera s-a încins rapid când pe scena iUmor și-a făcut apariția Oana Dragne, costumată în Nicki Minaj. Aceasta a imitat-o la perfecție pe cea supranumită „regina muzicii rap”.

„Îmi place foarte mult țara voastră. O ador! Sunt la curent cu absolut tot ce se întâmplă. Cel mai mult îmi plac oamenii care intră pe Youtube și critică artiștii, sunt adorabili! (...) Cheloo, m-am împrietenit cu niște românce care m-au asigurat că tu ești ca un espresso... În doza potrivită ești tare și lași un gust amar”, a spus Oana Dragne în ediția specială Gala Premiilor iUmor, din 14 decembrie 2024.

George Tănase

La categoria „Scriitorii fantomă ai anului” a urcat pe scenă George Tănase care i-a dedicat un roast lui Corneliu Vadim Tudor.

„Mulțumesc! M-aș răsuci în groapă, dar nu pot, pentru că sunt aici (...) Am avut contracandidați de seamă la acest premiu. Primul dintre ei este Nicolae Ciucă sau, cum a fost poreclit de generalii italieni în Nassiriya, <<Ciuciucă>>”, a spus George Tănase în ediția specială iUmor, din 14 decembrie 2024.

Remus Iosub

Remus Iosub aka Ramore a fost desemnat câștigătorul categoriei „E iUmor, nu e ce vezi la televizor”.

„(...) De Delia nu pot să mă iau. Am văzut un video în care a fost un concurent căruia îi îndesa mici pe gât. Ceva rău! Când mă uit la iUmor și o văd pe Delia în circumstanțe cu mâncare e ca și cum m-aș uita la National Geographic. Ați văzut cum leul mănâncă primul, după care vine leoaica, după care puii mănâncă rămășițele? Delia e și leul și leoaica și puiul. Nu iartă nimic! Dar, cu adevărat câștigători ar putea să fie Emi sau Cuza, pentru că, așa cum se îmbracă ăla mai frumușel, n-am mai văzut decât la Radu Vâlcan și la aia din <<Memoriile unei gheișe>>”, a spus Ramore la Gala Premiilor iUmor, din 14 decembrie 2024.

„Până la urmă să se ia un premiu aici e concurență la greu și eu de-aia vă iubesc și toată lumea la fel! Avem pe una cu foamea în glandă, pe unul cu alcoolul în sânge, unul sexy, dar degeaba și mai avem și unul pacifist, care nici iarba nu o calcă”, a mai adăugat Remus Iosub, înainte să îi ofere Deliei premiul pentru categoria „E iUmor, nu e ce vezi la televizor”.

„Chiar merit acest premiu!”, a declarat jurata, după ce și-a primit trofeul.

Silviu Biriș

Pentru categoria „Mita electorală a anului 2024” a urcat pe scenă Silviu Biriș, care l-a impersonat pe George Simion, într-un roast spumos.

„Mulțumesc pentru acest premiu. Îl așteptam! Îl merit! Îl refuz, pentru că să terminăm cu miștocăreala. În România atât știm, să ne luăm la mișto... Că George Simion va face weekendul de cinci zile.... Că George Simion va duce Dinamo în Champions League... Că George Simion o să îl facă simpatic iar pe Bordea. Gata! Eu nu mint! Eu v-am spus că vă dau case, că am un plan, case de 35 de mii de euro și, ca să vă dovedesc, iată v-am adus casele cu mine! Gigi, împarte contractele!”, a spus actorul aka George Simion, în ediția specială iUmor din 14 decembrie 2024.

Ionuț Rusu

Ionuț Rusu a urcat pe scena iUmor la categoria „Seniorii Anului” și l-a imitat la perfecție pe Joe Biden.

„Am avut niște probleme în viață și am albit mai devreme. Am avut un mare șoc când am văzut că Alin o refuză pe Alina la bonfire-ul final. Mulțumesc mult pentru premiu! Sunteți o nație care apreciază senectutea și pentru asta... ai să plătești, Donald Trump! Iar m-a luat gura și vezica pe dinainte, îmi cer iertare! Vorbind de bătrânețe... să știți că e foarte frumoasă. De la o vârstă poți să faci aproape orice și nu se supără nimeni... când ești mai tânăr i se spune hărțuire sexuală. La bătrânețe poți să faci liniștit”, a spus, printre altele, Ionuț Rusu aka Joe Biden, în ediția iUmor din 14 decembrie 2024.

Anda Adam și Joseph Adam

La categoria „Nunta anului” au urcat pe scena iUmor Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam. Când i-au văzut în această formulă, jurații iUmor nu au contenit cu întrebările.

„Să știi că eu nu știu, pentru că 80% din invitați au fost francezi și întrebau în franceză și atunci nu prea am înțeles dacă s-a întrebat de dar și soțul știe cu calculele, că el este bancher de meserie”, a răspuns Anda Adam, în prima apariție la TV după nuntă.

„În vârful muntelui ne-am cunoscut. Am căutat-o cu lupa, dacă pot să zic așa. Veneam de pe pârtie, eram cu distracție, cu niște prieteni... După care a venit chelnerul și a zis că are o fată pe măsură”, a răspuns Joseph Adam, când a fost întrebat de Delia cum s-a cunoscut cu vedeta.

„(...) Nu știa cine sunt, dar exact în momentul acela eu coboram din lift, mă duceam cu fetița la schi. Eram într-o salopetă roșie de schi, deschisă până la buric. Eu, toată aranjată, cu părul în vânt... Nu știu să schiez și, toată operată la picioare, nici gând să știu să mă pun pe schiuri. Ideea e că în momentul acela eu trec și el elibera camera... Rămâne mască... La care el a abordat-o pe doamna de la recepție, încercând, totuși, să dea cumva de mine...”, a mai adăugat vedeta, urmând un șir de dezvăluiri spumoase.

La final, Anda Adam și soțul ei s-au sărutat.

Citește și: Cine a câștigat iUmor sezonul 17, ediția din 7 decembrie 2024. Florentin Păune pleacă acasă cu premiul de 20.000 de euro

iUmor găzduiește o ediție specială, sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1. Vedete de renume vin pe scenă să își revendice premiile în cadrul Galei Premiilor iUmor

În cadrul Galei Premiilor iUmor, fiecare invitat își va revendica trofeul decernat pentru una dintre cele unsprezece categorii:

„E iUmor, nu e ce vezi la televizor”, „Celebri în Europa”, „Colaborarea artistică a anului”, „Mita electorală a anului”, „Olimpicul anului”, „Scriitorii fantomă ai anului”, „Seniorii anului”, „Surprizele filmului românesc”, „Viralul anului”, „Vorbe celebre” și „Nunta anului”.

Printre vedetele care vor urca pe scenă se numără Selly, Romică Țociu și Cornel Palade, dar și comediantul George Tănase și Marcel de la Insula Iubirii, care promit momente senzaționale, ce vor ridica publicul în picioare.

Ce momente au pregătit invitații, cine sunt nominalizații și cum au reacționat câștigătorii, telespectatorii vor afla urmărind cea mai nouă ediție iUmor, difuzată sâmbăta aceasta, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.