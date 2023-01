Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Delia şi Cheloo sunt juraţii celui de-al 14-lea sezon iUmor la Antena 1, cu premiera pe 11 februarie

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent.

Terapia prin comedie, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

Noul sezon va avea premiera pe 11 februarie, la Antena 1, Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Delia şi Cheloo sunt juraţii celui de-al 14-lea sezon iUmor la Antena 1

Cel mai urmărit show de umor revine din 11 februarie pe micile ecrane, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, cu un nou sezon de comedie totală. Cel mai fresh cuplu de comedianti din România, Bordea şi Cortea vin să “trateze” juriul, prezentatorii, concurentii si publicul iUmor cu o doză masivă de umor, aşa cum o spune şi sloganul – terapie prin comedie.

După ce a debutat pe scena iUmor în calitate de concurent, Nelu Cortea revine în postura de jurat: “Mă simt foarte bine aici, e o onoare pentru mine să fac parte din acest show! Diferența între concurent iUmor și jurat iUmor este de la cer la pământ! Fiind jurat, îmi dau seama şi ce simt concurenții când nu le iese materialul, toate gândurile care le trec prin cap… este un moment cumplit! Totodată postura de jurat îţi oferă libertatea de a te bucura de momentele de pe scenă, pur şi simplu priveşti numărul şi fie îţi place, fie nu, fie îl terfeleşti, fie nu îl terfeleşti! Delia şi Cheloo sunt surprinzător de primitori, iar cu Baby (n.r. Cătălin Bordea) nu cred că mai e cazul să spun că mă ştiu de foarte multă vreme şi că facem foarte multe lucruri împreună – avem show-uri împreună în fiecare weekend, avem turnee, avem Podcastito împreună, mergem la club, ne și jucăm, pentru că este nașul fiului meu. Să fim jurați la iUmor este o altă chestie pe care o facem împreună și o facem cu drag, ne susținem unul pe celălalt, ne ajutăm, ne bucură foarte tare această experienţă.“

La rândul lui, Cătălin Bordea spune: "În primul rând, mă bucur să fiu în acest proiect, în al doilea rând, mă bucur să fiu alături de colegul meu, pentru că îmi dă o oarecare relaxare. Dar, și pe Delia, și pe Cheloo îi cunosc de mult timp și nu mă tem de ei, ci de concurenți, pentru că știu celelalte sezoane iUmor și este total imprevizibil. Dar... îmi fac rugăciunea de dimineață, meditații și sper să trec cu bine. Tot ce îmi doresc foarte tare este să mă distrez - asta este prioritatea nr. 1".

Şi pentru Cheloo, cel mai nou sezon iUmor se anunţă a fi unul total neaşteptat: : "Sezonul 14 iUmor este unul ieşit din tiparele cu care oamenii au fost obişnuiţi până acum! Sunt surprize atât la masa juriului, unde mie şi Deliei ni s-au alăturat Bordea si Cortea, dar şi pe scenă şi în backstage. O să vă convingeţi singuri, urmărind ediţie de ediţie!”, în vreme ce Delia a completat: “Suntem foarte entuziasmați şi nerăbdători să râdem și să vedem lucruri pe care doar la iUmor le poţi vedea! Colegii noi, Cătălin Bordea & Nelu Cortea sunt extrem de savuroși, de spontani, de mișto! Au aerul ăsta de Mexic acum... Pare că au venit din vacanță, desi vedem bine că numai vacanţă nu e acolo. Ideea mea, de mai demult, este să facem un iUmor Express, cu jurații care pleacă și care fac aceleași lucruri pe care le fac concurenții în America Express. Cât despre noii concurenţi, pentru că am apucat deja să ne facem o impresie, pot spune că sunt minunați, iar printre ei este un tânăr din Japonia care ne-a sucit mințile, efectiv! Sunt fanul lui numărul 1!".

Terapia prin comedie, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special comedy magic, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor. “Propunerea de a face parte din echipa iUmor a venit într-un moment cum nu se putea mai bun! Iar rolul îmi vine…mănuşă, dacă este ăsta un cuvânt pe care să îl folosească un magician. Şi pentru că acum pot, o să dau şi ceva din casă, un lucru total neaşteptat, pe care l-am trăit chiar în prima zi de filmări. Dintre toţi colegii, doar cu Cheloo nu schimbasem mai mult de câteva cuvinte la participările mele în sezoanele anterioare ale show-ului. Ştiam că este genul de om care spune fix ceea ce gândeşte, asumat, aşa că atunci când m-a chemat să schimbăm două vorbe… mi-am zis că nu-i a bună. Doar că… m-a bătut pe umăr şi mi-a spus <faci foarte bine ce faci, bucură-te de drumul ăsta, fă tot ce îţi trece prin cap, din partea mea ai toată susţinerea!>. Mă rog, cred că v-aţi prins că nu exact cu cuvintele astea (râde), dar a fost un moment fain, care mi-a dat multă încredere, aşa că vă puteţi imagina cum m-am dezlănţuit pe mai departe!”, a declarat Robert Tudor, care mai spune “Rolul meu în această emisiune este să fac terapie prin magie!”.

Nici prezentatorii Şerban Copoţ şi Dan Badea nu vor scăpa de “magicul tratament”: “Noul sezon iUmor este mai plin de surprize ca orice alt sezon de până acum. Noi l-am așteptat cu sufletul la gură și se pare că este un fel de «sezonul Phoenix» în care iUmor renaște din propria cenușă. Avem jurați noi: Cătălin Bordea și Nelu Cortea, pentru care, consider eu, că cea mai mare provocare va fi să se adapteze la ce înseamnă «ecosistemul iUmor». Cu magicianul Robert Tudor nu ne putem obișnui prea curând, pentru că nici nu știm ce treabă are el pe aici... De fapt, treaba lui este ne încurce pe noi și n-o să-i fie foarte greu... Dar, se pare că va fi un battle între noi și un magician! Balanța înclină spre magician, în mod evident, că el are mult mai multe «arme» în mânecă, dar nu știi niciodată... Eu chiar sunt curios cum o să se termine această bătălie și cred că avem șansele egale, pentru că ar fi o bătălie nedreaptă, aranjată și aici nu se întâmplă așa ceva!“ a declarat Şerban Copoţ, iar Dan Badea a completat: „Cred în terapia prin comedie – o fac demult. Mi-am dat și eu seama, de când fac stand-up, că, de fapt, despre asta este vorba. Noi, comedianții, asta facem: facem terapie pentru oameni, dar şi pentru noi, căci râsul e cea mai bună terapie. Asta le recommend tuturor, o doză straşnică de umor, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, în cel mai nou sezon iUmor. Cât despre colegii mei, pe cei noi i-am văzut deja privind aşa… în gol, cum mi s-a întâmplat şi mie când am venit aici şi pot doar să le spun că se vor obişnui. iUmor redevine <templul nebuniei>, așa cum l-am denumit noi.“

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii vor face deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor care vor urmări și vor vota prestațiile din cel mai nou sezon, începând din 11 februarie, în fiecare sâmbătă, de la 20:00, la Antena 1.