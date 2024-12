Cine a câștigat iUmor sezonul 17, ediția din 7 decembrie 2024. Florentin Păune pleacă acasă cu premiul de 20.000 de euro

Marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17, difuzată pe 7 decembrie 2024, și-a desemnat câștigătorul.

Dintre zeci de concurenți veniți la audițiile sezonului 17 iUmor, în marea finală a show-ului de umor au ajuns 12 dintre ei, iar fiecare a urcat pe scenă și a așteptat apoi cu nerăbdare verdictul prin care se anunță cine a câștigat iUmor și, bineînțeles, premiul în valoare de 20.000 de Euro.

Deșteapta Pământului, Cătălin Răileanu, Chris Darwa, Cristina Botezatu, Eduard Adam, B Unique Crew, Florentin Păune, Genevieve Cote, Beatrice Albu, Lolrelai, Teodora Nedelcu și Veronica Fizeșan au urcat pe scena iUmor în marea finală și au încercat să convingă publicul și juriul că merită să câștige.

Descoperă în rândurile de mai jos cum a arătat marea finală iUmor sezonul 17, de la Antena 1.

În ediția 13 difuzată pe 7 decembrie 2024 a fost marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17 și pe scenă au urcat 12 concurenți dornici să demonstreze că merită să pună mâna pe trofeu și pe marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

La final, doar patru concurenți au intrat la vot: Genevieve Cote, Florentin Păune, Teodora Nedelcu și Cezar Ouatu și Veronica Fizeșan.

Publicul a votat și a decis cine a câștigat iUmor sezonul 17, finala difuzată pe 7 decembrie 2024. Este vorba despre Florentin Păune, cu numărul său de stand up comedy.

Iată mai jos care au fost momentele pe care jurații și publicul le-au putut savura.

B Unique Crew au adus un show de pantomimă cu „efecte speciale” uluitoare! Ce au făcut concurenții în finala iUmor sezonul 17

În finala iUmor sezonul 17, primii care au urcat pe scenă au fost cei patru membri ai trupei B Unique Crew cu un număr de pantomimă. Spectacolul a fost unul care a îmbinat surprinzător flexibilitatea trupului unuia dintre concurenți cu o scenă din filmul Spiderman și cu un scurt moment muzical de influență indiană. Ceea ce i-a luat pe toți prin surprindere au fost „efectele speciale” și dansul hipnotizant al celor patru concurenți.

„Cred că sunt cei mai buni din toate sezoanele. Eu nu am văzut așa ceva în viața mea”, a fost de părere Cuza.

„Doamne ferește, băi băiatule”, a spus Natanticu.

Pentru numărul lor, B Unique Crew au primit trei Like-uri, Cheloo fiind cel care nu l-a acordat.

Cristina Botezatu i-a făcut pe toți să râdă cu lacrimi cu un număr amuzant de stand up comedy, în finala iUmor sezonul 17

În marea finală a show-ului iUmor, sezonul 17, pe scenă a urcat și Cristina Botezatu, care a încercat să demonstreze că merită marele trofeu prin intermediul unui număr de stand up comedy. Tânăra a încercat să arate că a evoluat față de prestația ei din semifinală și că merită să câștige marele trofeu. Glumele sale au făcut nu doar deliciul juraților, ci și al publicului, care a râs copios.

„Eu dacă tac mi se constipă chakrele. Nu pot să tac. Dacă tăceam eu acum eram cu fostul în Mikonos, dar nu am știut să tac”, a fost una dintre cele mai apreciate glume.

Bordea a încercat să își convingă colegii de echipă să o voteze și să îi dea șansa de a fi votată de public. Toți au dat Like, mai puțin Cheloo.

Veronica Fizeșan și Cezar Ouatu au adus „Fantoma de la operă” în finala iUmor și s-a râs cu lacrimi

Tot în marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17 am putut să îi revedem pe Veronica Fizeșan și pe Cezar Ouatu, care de data aceasta au decis să aducă pe scenă un număr inspirat din mult apreciatul spectacol „Fantoma de la operă”. Decorurile au fost cu adevărat spectaculoase și au reîntregit atmosfera misterioasă din celebrul spectacol. Fantoma suferindă din dragoste a chemat-o pe Veronica, iar aceasta și-a făcut apariția pe scenă și cei doi au oferit un moment comic de-a dreptul savuros, interpretând într-un mod amuzant una dintre cele mai cunoscute și apreciate fragmente din spectacolul „Fantoma de la operă”.

„Hai sus, deluță de Mari, hai rândunică! Veronico, ești mare cât finala asta”, i-a zis Cezar Ouatu, în rolul fantomei de la operă.

Pentru numărul lor, Veronica Fizeșan și Cezar Ouatu au primit numeroase laude, dar și patru Like-uri.

„Eu cred că ei doi sunt viitorii Stela și Arșinel. E un proiect de viitor, foarte bun, ce trebuie susținut”, a fost de părere Cătălin Bordea.

Chris Darwa a făcut senzație în finala emisiunii iUmor sezonul 17 cu un număr de stand up comedy

În marea finală a show-ului iUmor, difuzată pe 7 decembrie 2024, australianul a pășit pe scenă și a făcut un număr cu stand up comedy savuros. Acesta a încercat să îi convingă pe Cheloo, Delia, Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea că merită să câștige trofeul.

„Tocmai m-am întors din Italia și e un dezastru acolo. E îngrozitor! E atât de dezorganizat! Ați fost în Italia? Atunci știți că singurul lucru organizat este…crima! Dar eu vin din Elveția, unde totul este organizat. Organizează totul acolo, organizează chiar și când vor fi spontani”, a început acesta show-ul.

Cei patru jurați l-au urmărit cu atenție și s-au amuzat copios de glumele îndrăznețe făcute de concurent, în ediția din 7 decembrie 2024 a emisiunii iUmor. La final, pentru numărul său, concurentul a primit trei Like-uri, mai puțin de la Cheloo.

„Chris a încercat niște glume care nu sunt relatable pentru România și pentru căpcăun”, a zis Bordea despre Cheloo.

Deșteapta Pământului a adus un număr de stand up comedy în finala iUmor sezonul 17, din 7 decembrie 2024

Un alt moment de-a dreptul savuros din marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17 a fost cel prezentat de Deșteapta Pământului. Aceasta a prezentat, în ediția din 7 decembrie 2024, un număr de stand up comedy.

„În timp ce amărâții se chinuiau să treacă de semifinale eu am călătorit într-un loc exotic. Am luat exemplu de la Delia, care călătorește prin tot felul de insule, orașe…bolovani?! Doar că eu sunt deșteaptă, nu bogată, așa că am luat autobuzul până în Chișinău”, și-a început aceasta numărul.

Glumă după glumă, aceasta a stârnit amuzamentul juraților și al publicului, în finala emisiunii iUmor, sezonul 17, din 7 decembrie 2024. La final, concurenta a primit doar două Like-uri.

Florentin Păune a făcut senzație cu un număr de stand up comedy apreciat de public și de jurați, în finala iUmor sezonul 17

Florentin Păune s-a întors pe scena emisiunii iUmor sezonul 17 cu un alt număr de stand up comedy. Tânărul a venit să demonstreze încă o dată că are un potențial uriaș și că merită să câștige marele trofeu din finală. Acesta a ales să facă show cu un număr de stand up comedy cu și despre el și viața lui.

Delia, Cheloo, Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea l-au urmărit cu atenție și au râs puternic, semn că glumele tânărului au fost cu adevărat reușite.

„Viața unui polițist se aseamănă foarte tare cu viața unui boschetar. Când un polițist și un boschetar se întâlnesc pe stradă se gândesc la același lucru: Ia uite-l și pe boschetarul ăsta”, a fost una dintre cele mai amuzante glume.

Pentru momentul său, Florentin Păune a primit patru de Like-uri.

Genevieve Cote i-a amuțit pe toți cu momentul său! Ce spectacol uluitor a făcut în marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17

Unul dintre cele mai spectaculoase momente din marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17 a fost cel prezentat de Genevieve Cote. Numărul a început cu un dialog comic purtat în timpul unei călătorii cu avionul, dar apoi totul s-a schimbat radical atunci când concurenta a reprodus zeci de sunete din natură, de la animale și păsări și până la vânt, foșnete și tot ce mai poți auzi în timpul unei plimbări printr-o pădure tropicală. Jurații au privit-o hipnotizați și mulți dintre cei prezenți în sală au simțit fiori datorită acestui moment cu adevărat senzațional. S-a revenit apoi la un dialog comic imaginat în avion, dar apoi concurenta a reprodus cu vocea o celebră melodie cântată de maestrul Gheorghe Zamfir la nai, iar momentul a fost unul cu totul și cu totul magic. Jurații au rămas cu gurile căscate și au avut nevoie de câteva momente să își revină, iar sala s-a ridicat în picioare să o aplaude pe Genevieve Cote.

„Băi, nene! Iisuse Hristoase, ce a fost asta?! Ce zace în femeia asta”, a spus Natanticu, la final, plin de admirație.

„Tot respectul, e unul dintre momentele mele preferate”, a completat Cheloo, cel mai de temut jurat.

Pentru deosebitul său număr, concurenta a primit patru Like-uri în marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17, din 7 decembrie 2024.

Cătălin Răileanu a făcut un număr de stand up comedy surprinzător în finala iUmor din 7 decembrie 2024

Delia, Cosmin Natanticu și Cătălin Bordea au fost mai mult decât uluiți atunci când ei toți i-au dat Dislike acestui concurent, dar Cheloo și-a folosit wild card-ul pentru a-l trimite direct în finală. Și iată că a venit momentul ca tânărul să urce pe scenă. Toți l-au urmărit cu mult interes pentru a vedea ce a pregătit acesta de data aceasta.

Astfel, Cătălin Răileanu a urcat pe scenă cu un nou număr de stand up comedy, despre care a spus că l-a prezentat în spectacole și l-a rulat, ca să se asigure că e unul bun.

Glumă după glumă, concurentul a făcut un număr de stand up comedy și a încercat să demonstreze că a evoluat și că merită din plin șansa de-a fi ajuns în finală. La final, Cheloo i-a dat Dislike, urmat de Natanticu și Delia, singurul Like fiind cel primit de la Bordea.

Teodora Nedelcu i-a făcut pe jurați și pe cei din public să râdă cu lacrimi cu numărul său de stand up comedy. Ce s-a întâmplat în marea finală iUmor

Unul dintre cele mai spectaculoase momente din marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17 a fost cel prezentat de Teodora Nedelcu, această veteran a finalelor iUmor. Și de data aceasta, concurenta a pregătit un savuros număr de stand up comedy cu și despre viața de zi cu zi, cu bune și cu rele, cu relații mai mult sau mai puțin reușite.

Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Cosmin Natanticu au urmărit-o cu multă atenție și i-au apreciat din plin prestația, care pe alocuri a devenit una chiar îndrăzneață, lucru apreciat din plin de jurați.

„S-au scos drujbele! Hardcore!”, a strigat Cătălin Bordea uimit de curajul demonstrat de concurentă pe scenă.

La final, Teodora Nedelcu a primit nu doar laude, ci și patru Like-uri și aplauze furtunoase, în finala emisiunii iUmor sezonul 17, din 7 decembrie 2024.

Lolrelai a venit cu „armata” de prietene în finala iUmor și a făcut show. Ce a pățit Cătălin Bordea în finala emisiunii iUmor sezonul 17, ediția din 7 decembrie 2024

Un moment surprinzător din finala iUmor sezonul 17 a fost atunci când Lolrelai (Ștefania Costache) a urcat pe scenă plină de încredere: „Am venit să vă prezint cum am ajuns eu să fiu cea mai bună prietenă a bărbaților care nu mă vor”.

Surpriza a fost mare atunci când pe scenă au urcat patru prietene ale concurentei. Acestea au captat atenția tuturor și Cătălin Bordea cu greu și-a putut lua ochii de la Naba.

„A venit cu armata. Mamă”, a zis Delia.

„Să îi idea Dumnezeu sănătate lui Lolrelai”, a spus Bordea.

Momentul de stand up comedy a adus o npuă surpriză atunci când tinerele au început să renunțe la haine sau când pe scenă a urcat inclusiv ispita Alin Simoiu de la Insula Iubirii.

Pentru numărul prezentat, concurenta a primit trei de Like-uri, Cheloo fiind cel care nu a ales să ofere unul.

Eduard Adam a adus un număr deosebit de pantomimă în finala iUmor sezonul 17 și i-a făcut pe jurați să lăcrimeze de emoție

În marea finală a emisiunii iUmor sezonul 17 l-am putut revedea pe Eduard Adam, care a pregătit un număr exceptional de pantomimă, ce poartă numele de „O viață de om”. Concurentul i-a luat pe toți prin surprindere cu interpretarea sa și i-a trecurt pe toți de la extaz la agonie și invers, de la zâmbete la tristețe, totul în doar câteva minute, pentru că asta înseamnă „O viață de om”.

Numărul său i-a emoționat pe mulți și jurații cu greu au putut să îți ascundă lacrimile de emoție.

„Momentul ăla pe mine m-a rupt”, a zis Natanticu la final.

„Ăsta e unul dintre momentele care e dincolo de emoționant. E profund, e foarte profund”, a fost de părere Bordea.

Pentru numărul său, concurentul a primit trei Like-uri, Cheloo fiind cel care i-a dat Dislike.

Beatrice Albu a făcut twerk periculos în finala emisiunii iUmor sezonul 17. Ce au avut de zis jurații

Un moment de senzație din finala emisiunii iUmor a fost cel prezentat de Beatrice Albu, care și de data aceasta a decis să îi surprindă pe toți cu un număr surprinzător de stand up comedy.

„M-am reprofilat și eu, am trecut de la profesoară la polițistă. Am mai multe jucării, de aia”, a zis concurenta, care a încercat să îi provoace un atac de inimă lui Natanticu.

Numărul a continuat apoi cu un twerk periculos, spre deliciul publicului masculin.

„A venit Crăciunul, bă”, a strigat Bordea încântat de alegerea sa de-a trimite concurenta în finala iUmor sezonul 17.

Concurenta a primit trei Like-uri și un Dislike de la Cheloo.

„Nu mă așteptam la asta la Cheloo”, a fost de părere Cătălin Bordea.

Tot în marea finală iUmor, Mane Voicu a făcut show de zile mari: