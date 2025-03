Cu ce se ocupă în prezent Irina Petrea, Supernanny. Ce mai face aceasta

În prezent, Irina Petrea, cunoscută publicului larg drept Supernanny, continuă să fie o figură centrală în sprijinul părinților și copiilor, deși nu mai este prezentă constant pe micile ecrane.

Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii în domeniul consilierii parentale și psihoterapiei, Irina Petrea și-a dedicat viața îmbunătățirii relațiilor din familii prin diverse modalități educative și terapeutice.

În anii 2000, emisiunea „Supernanny” a făcut-o faimoasă datorită abordării sale moderne și practice în educația copiilor. De atunci, Irina Petrea și-a consolidat expertiza în domeniu, oferind consiliere parentală personalizată și dezvoltând programe educative adaptate nevoilor familiilor moderne.

În prezent, Irina Petrea activează intens în mediul online, unde își împărtășește cunoștințele și experiența acumulată de-a lungul anilor. Pe platformele sociale și în propriul cabinet, oferă sfaturi practice părinților interesați să îmbunătățească comunicarea și disciplina în familie.

De-a lungul carierei sale, Irina Petrea a fost implicată și în diverse proiecte televizate și editoriale, inclusiv ca gazdă a reality show-ului „Cei 7 ani de acasă”, unde a analizat și a oferit soluții pentru diverse stiluri de educație parentală, potrivit libertatea.ro.

În plus față de activitățile sale profesionale, Irina Petrea este autoarea mai multor cărți de succes, printre care „Și tu poți fi Supernanny”, lucrări ce conțin ghiduri practice și sfaturi pentru părinți.

Astfel, deși timpul a trecut de la momentul de vârf al carierei sale televizate, Irina Petrea rămâne o autoritate în domeniul parentingului modern, fiind un sprijin constant pentru familiile care caută să aplice metode eficiente și iubitoare în creșterea copiilor lor.

De-a lungul timpului, Irina Petrea a vorbit despre tragediile din viața sa, despre moarea succesivă a persoanelor apropiate.

„Tata a murit singur în spital, mama a murit singură în casă. Fratele meu a murit singur în casă, l-a găsit soția lui a doua zi.

Tata în 2020, în septembrie și mama la sfârșitul lui ianuarie, 2021. La un an după ce a murit mama, a murit și fratele meu mai mare, și la patru luni după ce a murit el, a murit și pisica mea”, s-a destăinuit ea în cadrul unui podcast.

Însă puțini știu cât de dificil i-a fost să accepte un diagnostic care i-a spulberat pe dată visurile.

Aceasta a fost diagnosticată cu infertilitate primară. Pentru cine care iubește copiii, își dedică viața educării acestora, vestea că nu poate trăi experiența de mamă este foarte dificilă.

Diagnosticul crunt a tulburat-o teribil și a influențat și dinamica în familia Irinei. Soțul acesteia lucra peste hotare, iar sprijinul lui a contat extraordinar de mult.

„Sunt multe lucruri la care m-am rugat și nu au venit. Unul dintre acestea este faptul că nu am avut copii ai mei.

Am fost foarte furioasă, am fost foarte dezamăgită, am fost atât de afectată încât nu am mai putut lucra cu copiii. Nu mai puteam să suport să îi văd pe stradă și să văd părinți. (…)

Soțul meu lucrează foarte mult în afară. Au fost ani în care ne-am văzut trei săptămâni adunate cap la cap, într-un an. E nevoie de foarte multă încredere. Există încredere. În astfel de relații, fără încredere nu există nimic.

Mi-a fost alături în toate momentele cheie ale vieții mele”, a dezvăluit fosta prezentatoare TV în cadrul unei emisiuni.