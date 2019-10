Delia fața-n față cu Mihai Morar, în Morning ZU. „Să-mi cânți” s-a auzit live la ZU

”Să-mi cânți” este o ZUper piesă de dragoste, cu un mesaj emoționant, compusă de artistă în colaborare cu The Motans. De producție s-a ocupat Alex Cotoi, completând astfel aceeași echipă care a contribuit și la producția single-ului anterior ”Rămâi”. Videoclipul are la bază conceptul Deliei, filmat și regizat de Alex Ceaușu și prezintă o Delia cameleonică, surprinzătoare, avantgardistă, cu ținute creative și colorate. Una dintre scenele din clip a fost inspirată de experimentul Abramovic, prin care o femeie a stat nemișcată vreme de șase ore și a permis oamenilor prezenți în aceeași cameră să îi facă orice doreau, experiment care a scos la iveală părți întunecate ale naturii umane.

„Am fost în vacanță în Elveția. Am mers zilnic minim 20 de kilometri pe trasee. Nu-mi dau seama daca e mult sau puțin. Oricum, în urcare și coborâre, e altceva. Mi-a plăcut că m-am simțit foarte bine fizic și psihic. Este fabulos”, a declarat Delia, în exclusitate la Radio ZU.

Altfel, Delia recunoaște că are momente în viața de zi cu zi când și-ar dori să fie în altă parte. „În ultimii 2 ani cred că mi-am oferit mult timp mie, însă în continuare consider că nu e suficient. În continuare mi se pare că ar trebui să fiu în altă parte. Nu atunci când sunt pe scenă sau la cântări, ci atunci când apare câteo rutină. Nu-mi place rutina filmărilor foarte multe, zile în șir de filmare în care fac același lucru, stau ore întregi la machiaj sau pe un scaun. De multe ori nu mai am răbdare să fac aceleași lucru pe care le făceam înainte. Nu știu: ședințe foto etc. Începe să mi se pare greu și atunci am nevoia sa echilibrez puțin în zona aceasta. Să văd mai mult, să călătoresc mai mult, să-mi dau timp mie. Că așa simt”, i-a mai declarat Delia DJ-ului Radio ZU.