George Tănase aduce pe scenă un personaj controversat. Comediantul ”resuscitează” amintirea colectivă cu Mircea Geoană de la prezidențialele din 2009.

În această ediție cu totul specială a emisiunii iUmor va fi ales Președintele Juriului, telespectatorii vor putea urmări o serie de momente speciale, puse în scenă de vedete autohtone, inspirate din politica românească.

Ediție specială iUmor sezonul 16, 12 mai 2024. Alege comedia. George Tănase, transformare uluitoare: „Mircea e Geoană pe voi”

În acest an electoral, George Tănase reamintește poporului român de un episod de-a dreptul comic de la alegerile prezidențiale din 2009.

„Eu cred că am cel mai mult umor”, susține ”Mircea Geoană” înainte de a urca pe scenă. „La ultimele alegeri la care am participat am făcut un dans care a rămas în istorie: dansul de bucurie.

„L-aș vota pe Natanticu. Să strige: <<Lizi, dragostea mea!>> și să sară așa”, mai spune el, întrebat pe cine ar vota la iUmor.

„Mircea Geoană este <<Mihaela, dragostea mea>>”, susține Cheloo.

„Și acum după nu știu câți ani se vorbește despre... gafa asta”, spune și Cosmin Natanticu.

„Români tineri, inteligenți, capabili... pentru câteva momente m-am simțit ca pe câmpurile de căpșuni din Spania”, își începe ”Geoană” discursul. „Extraordinar. Mă bucur să fiu acasă. Dar din păcate e plin de ingineri și de profesori talentați acolo.”

„Eu sunt Mircea Geoană, probabil cel mai cunoscut candidat la președinție. Președintele cu cel mai scurt mandat din istorie. A durat foarte puțin, de la anunțarea rezultatelor, până la fraudarea lor. Două ore, n-a durat mai mult”, continuă el.

„Mulți ar spune că am pierdut la mustață, da, e corect, sunt de acord, se poate spune și așa. Dar afirmația mai corectă este că am pierdut la șuviță”, continuă acesta.

„A fost un moment foarte greu pentru mine, dar mai ales pentru români, pentru că au urmat zece ani de bășcălie și miștocăreală”, mai spune ”Mircea Geoană”. „Parcă ne-am uitat cu toții la un videoclip de-al lui Dani Mocanu.”

„Pentru mine au urmat zece ani de dezintoxicare”, mai spune el. „M-am ținut departe de politica românească, m-am ocupat de grădinărit, de călătorii. Am recuperat lectura cu care rămăsesem în urmă... Cum a făcut și Iohannis în ultimii zece ani.”

„Eu zic că le e frică de zvonul că s-ar putea să candidez”, e de părere ”politicianul”. „Ce crezi tu Ciolacule, că sunt ciucăria ta?”

„Eu vă urez alegeri cu noroc și responsabilitate. Mergeți cu încredere și demnitate la urne că vine și rândul nostru acum”, îi îndeamnă el la final pe români. „Mircea e Geoană pe voi.”

„Eu pun ploaie sau Geoană când vreau să adorm”, spune Cătălin Bordea.

„Ce transformare”, este uimită Delia.

