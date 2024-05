Ediție specială iUmor sezonul 16, 12 mai 2024. Alege comedia. Ionuț Rusu aduce „Ciolacu de salvare” la iUmor. Ce planuri are

Ionuț Rusu ro(a)stește discursul și acțiunile lui Marcel Ciolacu. Comediantul impresionează cu acuratețea sa.

În această ediție cu totul specială a emisiunii iUmor va fi ales Președintele Juriului, telespectatorii vor putea urmări o serie de momente speciale, puse în scenă de vedete autohtone, inspirate din politica românească.

Ediție specială iUmor sezonul 16, 12 mai 2024. Alege comedia. Ionuț Rusu aduce „Ciolacu de salvare” la iUmor. Ce planuri de campanie are

În acest sezon electoral, Ionuț Rusu face haz de necaz și îl aduce pe Marcel Ciolacu pe scena iUmor.

Întrebat de sloganul pentru campania electorală, ”Marcel Ciolacu” răspunde: „Ciolacul vostru de salvare!”

„Bordea s-ar încadra la Ministerul Tragediilor”, adaugă el. „Delia la Ministerul Belșugului. Cheloo, nu vreau să precizez. (...) și Natanticu, probabil și aici rămâne pe dinafară...”

„Vă rog să vă opriți din aplauze pentru că avem situații grave în țară și nu e cazul de bucurii”, începe el discursul pe scenă. „Ne găsim într-un an complicat, plin de alegeri, ca partidele politice pline de corupți.”

„Alegeri de președinte, alegeri de primării și... mai sunt vreo două, dar n-am ajuns cu lecția până acolo”, enumeră ”Ciolacu”. „Alegerile s-au nimerit în același an ca să ne dea concediile peste cap. (...) Noroc că-i an bisect și avem o zi în plus în care să furăm pe ultima sută de metri.”

„Eu mă sfătuiesc numai cu mine pentru că sunt singura persoană care mă înțelege”, adaugă ”prim-minsitrul”. „Mulți spun că nu mă înțeleg, că vorbesc cum fac soții Șoșoacă dragoste.”

„Votați Ciolacul de salvare”, conchide el, invitându-i pe români la vot.

„Dacă o să ajungeți președinte, cine o să vă fie prim-ministru?” întreabă Cosmin Natanticu.

„Îmi pare rău, domnul Cheloo, v-aș fi pus”, răspunde el. „Probabil o să merg pe niște rude foarte competente.”

Despre iUmor sezonul 16. Show-ul se vede în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.6 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 16 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Cosmin Natanticu, Andrei Ungureanu, zis și Omul cu Tourette, pornește sezonul acesta cursa pentru Prezidențiale.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii, dar și numeroase surprize, printre care bonusuri atractive și alegerea unui Președinte iUmor, fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 16-lea sezon iUmor – Alege comedia, care se vede în fiecare duminică de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.