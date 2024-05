Marcelo Cobzariu revine la iUmor într-o formulă specială. Acesta interpretează rolul Arhiepiscopului Teodosie. Misiunea lui este să lămurească treburile între femei și bărbați.

În această ediție cu totul specială a emisiunii iUmor va fi ales Președintele Juriului, telespectatorii vor putea urmări o serie de momente speciale, puse în scenă de vedete autohtone, inspirate din politica românească.

Ediție specială iUmor sezonul 16, 12 mai 2024. Alege comedia. Marcelo Cobzariu, ”uns” arhiepiscop: „Femeia are rolul ei pe lume, și anume...”

În acest an electoral, nu lipsesc de pe scena iUmor nici figurile bisericești. Marcelo Cobzariu intră în pielea Arhiepiscopului Teodosie și face lumină în ceea ce privește ”bătălia” femeie versus bărbat.

La intrarea în scenă, acesta are un mic accident cu valiza.

„Am fost subiect de presă”, spune el. „Și nu înțeleg de ce.”

„El a sfătuit toți constănțenii să țină post și rugăciune ca să scape el”, spune Cosmin Natanticu în culise.

„Eu nu vreau nimic ieșit din comun. Ce vreau eu?! Dați banii pe case, pe mașini (...), dar la biserică de ce nu?” întreabă ”Teodosie”. „Nu merge așa, dragă. Sunt niște reguli care trebuie respectate.”

„Cine nu are barbă e ciunt”, mai spune el. „Altfel era și președintele nostru dacă avea barbă. (...) Iohannis d-aia nu este domnitor, el e dormitor.”

„Un bărbat adevărat are barbă, așa cum o femeie adevărată are gura închisă”, subliniază aceasta. „Văd că se practică acum treaba asta că femeia e egală cu bărbatul. Nu există așa ceva. Femeia are rolul ei pe lume, și anume ca să nu fie bărbații cu bărbați. Că așa e lumea.”

„Știu, știu, știu că trăim vremuri moderne, dar biserica nu dă voie la așa ceva. S-au mai văzut cazuri în biserică, unde se mai practică, dar asta ca studiu de cercetare”, susține ”Teodosie”.

„Dar mai avem și alte precepte, că dacă era numai ăsta domnul Cheloo era Patriarh”, adaugă el.

„O, da”, spune Cheloo.

„Ce ți-ar mai plăcea...” replică ”Teodosie.”

„Banul e ochiul draculu și d-aia îi strângem noi pe toți ca să-i scoatem de pe piață!” continuă aceasta. „Ca să mă dați pe mine afară trebuie ca mai întâi voi să intrați în Constanța. Nu știu dacă ați văzut filmul cu Pablo Escobar, dar la Tomis ăsta-i material didactic.”

„Niciodată nu dezamăgește”, este de părere Cheloo.

