Gala specială iUmor de roast, 14 mai. Andreea Bălan a încins seara cu picanterii: „Ați adus două copii”. Vrei să auzi așa ceva!

Andreea Bălan a acceptat invitația de a le face roast juraților și prezentatorilor iUmor. Gazdele emisiunii știau cu cine au de-a face și s-au pregătit să asculte un număr plin de atitudine și cu personalitate puternică.

Așa cum era de așteptat, materialul ironic al Andreei Bălan a fost îndreptat către proaspeții jurați iUmor, Cortea și Bordea, făcând glume pe seama prestației lor la America Express, dar și către Cheloo, pe care nu l-a putut ierta cu ce a zis într-un hit celebru de-al său, acum 20 de ani:

„Pentru supușii mei pe care i-am ajutat să ajungă până în finală și chiar să câștige America Express. (...) Suntem prieteni. Chiar am mers la spectacolul lor de stand-up. S-a legat o mică prietenie acolo, ne-am susținut și ne vom mai vedea și la alte emisiuni. Am și pentru Cheloo ceva! Îl țin minte de acum 20 de ani. Să nu uităm ce cânta el acum 20 de ani! A venit nota de plată.”, a mărturisit Andreea Bălan la testimoniale.

Andreea Bălan a făcut show la Gala specială iUmor de roast, sezonul 14: „O emisiune fabuloasă care se întinde pe trei glume într-un sezon”

„Zeița Universului. Uite la atitudinea ei!”, a spus Magicianul Robert Tudor, atunci când aceasta a pășit pe scena iUmor.

„Ați scăpat de Bendeac, un copil și ați adus în locul lui două copii. Un drum nou cu oameni vechi, mii de euro cheltuiți în căutarea audienței și iată marele om de televiziune, El Bordea! O emisiune fabuloasă care se întinde pe trei glume într-un sezon. O emisiune a contrastelor între glumele rătăcite printre concurenți, la cele mai mari aberații de pe Terra!”, a început Andreea Bălan pe scena iUmor, sezonul 14.

„Și-a învățat textul pe dinafară! I-a omorât!”, a mai exclamat Magicianul Robert Tudor.

Ulterior, Andreea Bălan a continuat seara cu o prezentare savuroasă a juraților:

„Cei mai buni concurenți, cel mai strident jurat! Omul cu greutate oriunde în afara scenei, Cortea! (...) Piatra de gât a umorului autohton, direct din inima junglei, Cheloo! Fata călătoriilor, fata cu mulți bani din showbizul românesc, experimentul științific cu coafuri ciudate, Delia! Pregătiți-vă pentru un amuzament terifiant! Începe momentul Andreea Bălan!”

Pe urmă, Andreea Bălan a început, în forță, materialul său de roast:

„Supușii mei, bine v-am găsit! (...) Știu că toți mă vedeți ca pe o tipă de fier, fără suflet, dar să știți că și eu am o parte slabă, care mă face vulnerabilă și nu mă refer aici la Andreea Antonescu. (...) Am fost percepută greșit. Am fost acuzată că la America Express am construit o bisericuță, dar, dacă nu construiam acest grup organizat, Bordea era în continuare la Capatos și tu erai la alcoolici anonimi, dar nu pentru că era alcoolic. Ați câștigat datorită mie! V-am construit după chipul și asemănarea mea.”

„(...) Ce crește mai tare audiența? Glumele voastre de top gara din Mizil, spuse în Columbia sau nămolul fin, scurs divin pe trupurile noastre sexy? Și cred că mulți bărbați se vor gândi la scena aia cu nămol mult timp de acum înainte!”, a spus Andreea Bălan, în timp ce își mângâia pieptul generos.

„Deci, ce v-a adus strategia mea? O emisiune ca iUmor care, datorită vouă, azi depășește audiența chiar și a teleshopping-ului. În finală, ați învins și pentru că ați alergat mai repede, dar și pentru că eu aveam în echipa mea o femeie însărcinată. Am crezut că poate compensează asta cu Cortea, că tu mereu păreai că aștepți un copil, dar mi-am dat seama că, de fapt, îl așteptai pe Bordea, că el tot timpul era în urma ta.”

„Ați spus că v-am terorizat. Păi de ce? Că v-am pus să îmi cărați bagajele? Păi eu credeam că la Antena asta face Bordea. (...) Atunci când cineva a spus că de cântat, dansez foarte bine, voi ați râs. Cu muzica mea am umplut stadioane, Cheloo la fel, doar că el le golea. (...) L-am salutat și pe Dan Badea, dar cu mobile și decor, numai de bine!”

„Bordea, am spus despre tine că ești cam golănaș și că aș putea să am o aventură cu tine...”, dezvăluire care a amuțit pe toată lumea, apoi ea a continuat: „... doar că l-aș castra înainte să aibă loc aventura și am stat de vorbă cu niște oameni care te cunosc și au zis că nu este nevoie. Oricând te simți pregătit pentru mine, putem ieși amândouă la agățat.”

„Să trecem la Cortea. El este foarte masculin și cred că el ar putea să îmi facă față. (...) Ești foarte curajos. Ai făcut foarte multe probe în America Express. Singura pe care nu poți să o faci este cea de costum.”

„(...) Nu am uitat nici de tine, Cheloo, când cântai alături de Paraziții celebrul hit <<Playback>>, când certai mai multe formații, inclusiv pe noi, Andre. Recunosc, am făcut, dar am rezistat în timp. (...) După 20 de ani, suntem față în față și tot așa cum spuneai pe vremuri: <<ce faci tu în juriu, poate să facă și o surdomută>>.”

„Are atitudine de roast!”, a spus Cătălin Bordea la final.

Nume mari urcă pe scena umorului la Gala de roast de duminică

Cel de-al doisprezecelea episod iUmor va fi reprezentat de o gală specială de roast, cu dedicație pentru prezentatorii și jurații show-ului, însă și pentru magicianul Robert Tudor. Andreea Bălan, Olivia Păunescu și Doina Teodoru se numără printre vedetele Antenei 1 care au acceptat provocarea de a-i lua la roast, iar fiecare s-a pregătit temeinic pentru cei șapte reprezentanți ai terapiei prin comedie din sezonul 14.

Glumele acide făcute, dar și reacțiile pe care Șerban Copoț, Dan Badea, magicianul Robert Tudor, Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea, Cheloo le-au avut, telespectatorii le pot afla duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.