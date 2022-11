iUmor sezonul 13, 13 noiembrie. Adrian Borândel a urcat pe scenă cu mâna în ghips, făcând haz de necaz. Cum i-a încurcat pe jurați

Adrian Mihai Borândel a urcat pe scenă cu mâna în orteză, mărturisind că totul i s-a tras de la „o beție.” Încă de când s-a prezentat, în platourile de filmare s-a glumit pe seama numelui său de familie. Concurentul a venit pregătit cu un număr de stand-up comedy, explicând mai pe larg cum a ajuns să poarte în prezent ghips, momentul său fiind conturat pe marginea acestui subiect.

„În seara asta o să vă zic glume despre iubita mea. Nu am, dar am înțeles că vă plac glumele despre iubite. Așa că am zis să inventez una. O cheamă Mihai, atât am putut eu să inventez”, a început concurentul momentul umoristic.

După ce a povestit câteva întâmăplări despre cum „iubita lui” și-a luxat mâna, concurentul a schimat brusc șirul evenimentelor: „Nu știu dacă v-ați prins, dar eu sunt Mihai.” „Dezvăluirea” i-a băgat în ceață pe jurați, care s-au uitat nedumeriți. „Mi-a dat cu minus, cu virgulă”, a zis Costel, la testimoniale. Și colegii săi au fost în asentimentul lui.

„Mi-e frică dacă o să mai stau mult cu brațul imobilizat că o să ajung ambidextru. Pentru cine nu știe ce înseamnă, înseamnă se te masturbezi la fel de bine cu ambele mâini”, a continuat Mihai Borândel, care a glumit pe seama vieții de om cu brațul în ghips.

Cheloo dădea semne de plictiseală, iar Costel s-a amuzat pe seama reacției colegului său de juriu.

Jurizare Adrian Mihai Borândel, la iUmor sezonul 13

Concurentul a dezvăluit că informațiile incluse in momentul umoristic sunt reale și că a avut nevoie de operație la mână, după ce un amic a căzut peste el, iar apoi, cu mâna deja cu probleme, și-a mai luxat-o o dată când a strănutat ceva mai tare!

Borândel a recunoscut că s-a apucat de stand-ul de puțină vreme. „Am fost de 4 ori până acum la open mic”, a explicat el. „Și s-a plans? În sală zic…”, a intervenit Cheloo, în stilul său caracteristic.

„Ai strecurat câteva glume bune, doar că unele, din cauza grabei…” , a fost opinia lui Costel.

„Colegii mei sunt foarte simpatici și nu ți-au zis că, de fapt, ești paralel cu umorul”, a continuat Cheloo.

„Stați, măi, n-a fost așa rău. Eu cred că primul lucru pe care trebuie să îl rezolvi este de dicție”, a salvat Delia „situația”, convingându-i și pe colegii ei Costel și Vio.

Pentru încurajare, Adrian Mihai Borândel a primit 3 voturi pozitive și unul singur negativ, din partea lui Cheloo. „Am manipulat voturile”, a glumit cântăreața la final.

