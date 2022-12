iUmor sezonul 13, Gala de Crăciun. Dan Badea, stand-up despre cum arăta Crăciunul în trecut: „Cea mai bună glumă a serii”

Emoția Crăciunului a fost adusă în casele telespectatorilor chiar în seara de sărbătoare, pe 25 decembrie, în Gala de Crăciun iUmor, care a venit la pachet cu darul...comediei. Pe scenă au urcat mai multe personaje specifice acestei zile speciale, printre care și însuși Moș Crăciun, care a primit la rândul său un cadou: un loc la masa juriului. Iată cum arată magia sărbătorilor, presărată din plin cu umor!

Dan Badea, stand-up despre sărbătorile trecute și actuale, în Gala de Crăciun iUmor

Având în vedere tema galei speciale, Dan Badea s-a prezentat pe scena iUmor într-un pulover festiv, cu motive de Crăciun, care a fost însă ținta glumelor Deliei. Colegii săi au glumit că prezentatorul s-a transpus în pielea unui spiriduș, care a făcut o paralelă între Crăciunul de acum câțiva ani, de pe vremuri, și cel din zilele noastre, discursul său fiind presărat cu glume și ironii. Iată cum arată „Crăciunul pe criză!”

„Inițial am vrut să vin îmbrăcat în Moș Crăciun. Doar că, având în vedere crizele din ultimii ani, am ajuns să cred ori că nu există, ori că a sărăcit în așa hal încât nu mai are sens să vină. Pe bune, un singur moș cu bani mai știu și ăla e moș Ion Țiriac. Din păcate, pe genunchii lui moș Țiriac foarte puține ajung să stea”, a început Dan Badea numărul.

„Nu mai e nevoie să spui nimic. Cea mai bună glumă a serii”, a intervenit Cheloo. Dan Badea și-a continuat seria de glume la adresa tradițiilor de sărbători, mai cu seamă însă la cum gestionează românii aceste obiceiuri.

„Mai țineți minte anii trecuți..am dat sute de lei pe brad și după ce trecea Crăciunul te durea efectiv sufletul să îl arunci..de pe balcon. Mai erau și ăia cizelați care înfundau ghena cu el. De câțiva ani am mers pe brad ecologic. Mă rog, nu e nimic ecologic într-un brad de plastic.

Indiferent de ce brad ai, trebuie să pui ceva în el. Când a fost pandemie, am pus măști, toate testele de Covid, de sarcină la cine a mai avut…”, iar aici a arătat spre Costel. „Anul ăsta am pus O.B-uri, să arate ca obuzele și un dildo în vârf să arate ca o nucleară. Anul ăsta am avut mai „Putin”, a continuat Dan Badea.

Comediantul a explicat rapid că în zilele noastre Crăciunul de sărbătorește ca pe vreme de criză.„Ce nebunie era înainte cu cadourile. Nevestele voiau genți de firmă, să schimbăm telefonul, mașinile. Și noi, ca băieții cuminți, voiam doar una mai tânără. Acum, trebuie să se mulțumească cu puțin. Puțin de la unul, puțin de la altul…(..)

Colindele…Mai țineți minte cu câtă emoție ne duceam la ușă să vedem colindătorii? Prin vizor, îi vedeai mici, zgribuliți și tiptil te retrăgeai de la ușă, nu cumva să te audă. Acum dacă sună ies și îi zic: Îmi consumi curentul”, a mai spus prezentatorul iUmor.

„Din păcate, prețurile la energie ne-au făcut să devenim mai atenți. Înainte când plecam de acasă lăsam luminile aprinse, să zică lumea că suntem acasă, Acum le stingem de ne speriem unii de alții: noi de hoți, hoții de noi.

S-a scumpit benzina, s-a scumpit și gazul. Cred că anul ăsta, din economie, în cuptor o să fie în același timp și sarmalele și cozonacul. O să miroasă în case a confuzie (..) Nu avem nici zăpadă, dar nu contează, că zmeurica se bea fără gheață. Sărbăuturi fericite!”, a conchis Dan Badea momentul său umoristic.

„Domnul Badea a venit cu un act de frondă deghizat în stand-up comedy”, a punctat Cheloo în cadrul testimonialelor. Drept cadou, Dan Badea le-a adus colegilor săi jurați banane verzi învelite în ziar, de dragul vremurilor de „demult”.