iUmor sezonul 13, Gala de Poveste. Cum arată Zmeul Zmeilor din basmele autohtone. Alexandru Vraciu, moment demn de marile scene

iUmor a revenit pe micile ecrane cu o ediție cu tematică specială, Gala Poveștilor, în cadrul căreia comedia s-a împletit cu farmecul celor mai populare basme. Mai multe nume sonore autohtone s-au transpus în pielea unor personaje celebre, de poveste, și au creat noi momente demne de povestit - de ce nu - și nepoților!

Alexandru Vraciu l-a adus în scenă pe Zmeul Zmeilor, în Gala Poveștilor din sezonul 13 iUmor

Zmeul, și nu oricare, ci Zmeul Zmeilor, personajul negativ al basmelor, a fost pus în scenă de către Alexandru Arnăutu Vraciu, care a avut o intepretare inedită. Acesta a intrat în forță pe scenă, cântând live melodia „Călare pe motoare” a trupei Cargo.

După aerul serios de „băiat rău”, ajutat și de personajul pe care îl interpreztează, Zmeul și-a arătat însă și o altă latură pe scena iUmor, spre amuzamentul celor prezenți. „Bună seara, fetelor!”, a zis el, pe un ton amuzant.

„Cred că era bipolar. Avea niște treceri de la personaje”, a punctat Alina Pușcaș, juratul special al acestei ediții.

Actorul și-a luat apoi din nou vocea de „zmeu” și și-a început numărul de roast: „Sunt Zmeul Zmeilor. Nu, nu sunt Anamaria Prodan și nici Costel în visele sale. Sunt imaginea răului, am avut o carieră foarte frumoasă, dar vreau să mă reprofilez.

Știu să zugrăvesc, să mut mobila. Practic, tot ceea ce face un actor în ziua de astăzi pentru bani. Înainte, copii se ascundeau sub pături de frică. Acum, ei consideră că nici măcar nu exist. Mă tratează ca pe cratimă. Cică dacă n-ai măcar 5000 de followeri nu exiști (..)

Am venit să dau casting la iUmor pentru că am înțeles că aveți nevoie de un nou jurat. Și am văzut că ați luat figurația și ați adus-o la masă. Scuze Costel”, a spus Alexandru Vraciu.

„Nu cer mult, măcar un post de prezentator la Te cunosc de undeva. Nu zic nu, e bun și Pepe. Dar prea miroase a Callatis 2004”, a continuat invitatul. După o serie de astfel de replici acide, Zmeul și-a demonstrat talentul actoricesc și l-a imitat pe Cristi Minculescu, iar cei prezenți în sală au râs pe săturate.

„Da, ești nebun”, a zis Costel la finalul prestației. „Vraciu e foarte talentat, e potrivit pentru tot felul de emisiuni”, a punctat Delia la testimoniale.

Costel a fost curios să pună mai multe întrebări despre viața Zmeului Zmeilor, pentru care invitatul a dat dovadă de spontaneitate și i-a amuzat pe jurați.