iUmor sezonul 13, Gala Premiilor Muzicale. WRS și Emilian s-au transformat în Andre și au pus în scenă un moment de neratat

Concursul iUmor s-a încheiat, marele câștigător a fost adjudecat, însă divertismentul continuă la cote maxime! Ediția specială iUmor de duminică, 11 decembrie 2022, a avut drept temă „Gala Premiilor Muzicale” românești, în cadrul căreia mai multe vedete autohtone au primit cele mai acide roast-uri.

Distracția a atins valori înalte după ce mai multe vedete ale Antenei 1, printre care și câțiva concurenți de la „Te cunosc de undeva”, s-au transpus în pielea personajelor și au pus în scenă momente hilare de imitație și parodie.

Jurații au primit noi provocări, fiind nevoiți să ghicească la ce categorie se încadrează premiul, dar și cine ar putea fi fericiții nominalizați. Ajutați de Loredana, juratul surpriză al acestei ediții, Delia, Costel și Cheloo au trăit o experiență unică, fără să scape nici ei, așa cum era de așteptat, de clasicele porții de roast, deja tradiționale pentru formatul emisiunii de umor.

WRS și Emilian s-au transformat în Andreea Bălan și Andreea Antonescu, în Gala Premiilor Muzicale iUmor

Pentru categoria „Cea mai spectaculoasă dispariție ca trupă”, jurații au făcut o incursiune în istoria muzicii românești, în anii în care anumite trupe erau în mare vogă. Nominalizările au fost: Andre, O-Zone și Akcent.

„Eu am zis Andre, dar ele s-au reunit din ce am înțeles”, a punctat Loredana, juratul special în această ediție de gală. „Eu am preferat-o pe Andreea Antonescu, pentru că are daddy issues”, a glumit Costel.

În urma deliberării prealabile, câștigătoarea acestei categorii a fost trupa Andre, Andreea Antonescu și Andreea Bălan fiind interpretate de către Wrs și Emilian, care fac echipă și la „Te cunosc de undeva”, astfel că au pus în scenă un moment memorabil de parodie.

Cei doi au urcat pe scenă îmbrăcați în costume asortate și strălucitoare, inspirate din garderoba anilor 2000, într-o culoare de un albastru vibrant.

„Foarte bine ne înțelegem, atât de bine încât ne-am despărțit de vreo 3 ori și ne-am împăcat de 4”, a glumit Emilian, în timpul „tranformării”. Invitații au pregătit un număr muzicalo-comic, luându-le la „roast” în versuri pe Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

„Două fetițe pe pantofi ortopedici, am crezut că au intrat cu picioarele rupte în industria muzicală. Nu prea cântau, nu prea dansau, dar se mișcau mult”, a catalogat Cheloo „fenomenul” Andre.

Momentul lui Emilian și al lui Wrs a fost însoțit și de mișcare scenică, coregrafia făcând de departe deliciul publicului.

„Am plecat în viață, practic, fără niciun talent/ În fiecare zi, fără griji și influențe, scot pe gură doar prostii, dar și alte flatulente”, a cânnat Emilian aka Andreea Bălan.

„Eu prefer să fiu o divă în online, fără pudoare. De dimineață când mă scol, mă duc direct în baie, fac o poză aplecată parcă fix atunci mă tale”, a adăugat și Wrs, în pielea Andreei Antonescu. „Eu postez cu fundul înainte dar rămân o fată cuminte”, a fost refrenul piesei.

Jurații s-au lăsat cuceriți de prestație, mai puțin Cheloo, care s-a ridicat, s-a închinat și a părăsit platoul, explicând că „travestiul” nu este pe placul său.

„Sunteți foarte mișto. Ați fost de nota 10”, a punctat Delia. „Mi-a plăcut cum ai respirat între mișcări și cum ai ținut microfonul corect”, a glumit și Loredana. „Au fost geniali! Le stă foarte bine în femei”, a adăugat ea.