iUmor sezonul 14, 23 aprilie. Daniel Ilie aka Varză a dezvăluit ce a putut face în timpul unui show de stand-up de la Pitești

Daniel Ilie aka Varză, în vârstă de 55 de ani, a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un material care i-a făcut pe jurați să retrăiască momentele de culise pe care le experimentează fiecare artist în viața lui la un moment dat.

Concurentul i-a captivat pe Delia, Cătălin Bordea, Nelu Cortea și Cheloo cu aventura sa din timpul unui show de stand-up de la Pitești, cei patru amuzându-se copios.

„Eu nu am umor, doar m-am născut cu fața asta. M-am întors din Anglia pentru iUmor, iar după ce câștig, o să rămân în țară, pentru că sunt și patriot.”, a spus Daniel Ilie la testimoniale.

Varză revine în forță la iUmor, sezonul 14: „Toată lumea are impresia că artiștii au o viață frumoasă”

După ce a fermecat papilele gustative ale juraților cu o varză tradițională cu mămăligă, Daniel Ilie aka Varză i-a captivat pe Delia, Cortea, Bordea și Cheloo cu povești din culise, dar nu înainte de a-și dezvălui vârsta și de o face pe Delia să exclame de mirare:

„(...) Mi-am dat seama ce bătrân sunt! Voi vă dați seama că am schimbat trei generații de jurați? (...) Așa te-ai mirat Delia și când am venit și aveam 48 de ani.”, a spus concurentul în momentul în care Delia a rămas uimită când a aflat că Varză are 55 de ani.

„Am să vă povestesc din <<backstage-ul>> spectacolelor, că toată lumea are impresia că artiștii au o viață frumoasă. Am stat și în magazii, am spart o sticlă de whisky și am pus bani din banii primiți de la public... Dar să vă spun una dintre cele mai frumoase. Acum câțiva ani de zile, împreună cu Dan Țuțu și încă un coleg, am avut un spectacol la Pitești. Noi am ajuns puțin mai devreme acolo, iar patronul ne-a invitat să stăm la el în birou. Însă, clubul din Pitești are o scenă foarte mare, iar biroul șefului era, cum urcai pe scenă, undeva în spate. Am ajuns și am băut...”

Ulterior, Varză a împărtășit cu publicul experiența comică de care a avut parte în clubul din Pitești:

„(...) Dar trebuia să traversez scena ca să ajung la toaletă... prin spatele celui care presta în deschiderea mea... și mă uit și văd coșul de gunoi și am zis: <<eu fac aici>>.”, iar Nelu Cortea și Delia s-au regăsit în povestea concurentului, schițând un zâmbet pe față.

„(...) După ce m-am ușurat, am zis să nu fiu așa și am căutat în sertarele alea pe acolo un sac de gunoi și am mai pus unul în gunoi, am zis că să fie rezistent... și acum vă provoc la un joc de imaginație: aveam o pereche de pantaloni pe mine cu turul lăsat, pentru că eu încerc să păcălesc bătrânețea (...) Așa, și aveam pantalonii ăștia cu turul jos, dintr-un material mai tare și nu aveau șliț... și când m-am ridicat de lângă gunoi, aveam toată harta României, cu tot cu Moldova pe stânga, m-am uitat și zic: <<aoleu>> și-mi vine ideea genială să îi zic la impresar să îi spună la Dj că nu mai intru pe piesa pregătită, ci pe Nicu Paleru, care se afla la prima masă de lângă scenă (...) Intrat pe scenă, cum dansam eu cu sacii în mână, dau cu ei de cheița de la stativ și se face harta Europei pe mine, iar când s-a spart punga... a plecat pe prima masă, unde era Nicu Palerul, cu soția și cumnata.”, a fost o parte din momentul lui Varză pe scena iUmor, sezonul 14.

Jurizare Varză la iUmor sezonul 14

Jurații iUmor s-au simțit la ca la un adevărat show de stand-up în fața materialului recitat de Varză și au ținut să îl felicite pentru energia pe care o are. Cu toate acestea, Cheloo a avut și un reproș, spunându-i că a avut texte mai bune în reprezentațiile trecute:

„Mi-a plăcut foarte tare și îmi plac, în general, poveștile tale.”, a spus Delia, iar Nelu Cortea a completat: „Mie-mi place că Varză este genul de om cu care vrei să stai la masă, să bei o bere și să îți povestească chestii toată noaptea. Aș vrea ca la 55 de ani să am energia pe care o ai tu.”

„Un număr mai slab decât celelalte, dar nu atât de slab încât să te duci acasă.”, a spus Cheloo./„Trebuia să dai numărul din finala de acum patru ani, că oricum nu-l țineam minte.”, a mai adăugat juratul.

Așadar, Varză a primit trei like-uri din partea Deliei, lui Cortea și Bordea și un dislike din partea lui Cheloo.

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.