iUmor sezonul 14, 25 februarie. Mane Voicu a ironizat tendințele din societatea românească contemporană: „Toată lumea scrie cărți”

Mane Voicu a venit pe scena iUmor, sezonul 14, în calitate de invitat special și a tratat cu sarcasm mai multe situații în care ne regăsim fiecare dintre noi:

„Eram cu iubita în mașină și a venit la radio o piesă ceva de genul ăsta: <<nu există drog mai tare decât sexul>> și noi ne-am uitat unul la altul și am zis: <<o fi dacă te pricepi>>”.

„Mie mi se pare că cel mai tare drog e lenea. Lenea este fix un drog, îți rezolvă problemele pe moment, dar îți complică viața mai târziu. Fix drog. Eram la magazin, am ajuns la casele de marcat. Mi-am dat seama că n-am cumpărat muștar, îmi băgasem două liniuțe de lene mai devreme și am zis: <<lasă, mă, că vin mâine după muștar>>. Am scutit azi 20 de secunde, dar pierd mâine 10 minute, fix drog.”, a început numărul invitatul special la iUmor, sezonul 14.

Citește și: Invitat special la iUmor, Raul Gheba l-a luat la roast pe Cheloo: „E cel mai frumos număr de stand-up pe care l-am auzit“

Mane Voicu, număr plin de sarcasm la iUmor, sezonul 14. Cheloo i-a făcut reclamă bună

Mane Voicu a propus un exercițiu pentru a testa „dependența” publicului față de drogul numit „lene”:

„Ați stat vreodată în pat, uitându-vă la teleshopping mai mult de 20 de minute? Când te uiți la teleshopping mai mult de 20 de minute, e o problemă acolo, că mai și comentezi: <<cine dracu ar cumăra așa ceva?>> Te uiți: <<ia, mai sunt șase bucăți, ia, diamant din plastic. Poate mi-l iau pe ăsta!>>.”

„Vi s-a întâmplat vreodată să dormiți 16 ore și după aia să vă mai întindeți un pic? 16 ore de somn și zici: <<trebuie să mai stau 20 de minute, că mi-e rău, efectiv nu pot să plec așa>>. V-ați trezit vreodată la șase dimineașa , puși pe treabă, ați băut o cafea bună și v-ați culcat la loc? Se întâmplă. Muncim mâine.”

„Noi românii suntem niște afaceriști incredibili. Dacă ne apucăm de muncă, vai de capul tău, distrugem economia din lumea asta.”

„Noi, în România, facem bani din cărți dacă vă vine să credeți. Voi ați văzut câte cârți se vând? Efectiv, eu am cinci prieteni care au scris câte o carte și nu mă învârt în vreun grup de intelectuali sau ceva. (...) Și mă duc prin librării să citesc cărți și văd titlurile alea. Mă enervează titlurile de acuma, sunt prea lungi. (...) De aia îmi plăceau autorii vechi, că erau simpli: <<Ion>>.”

„Acuma toată lumea scrie cărți. Dacă ești <<influencer>> și ai peste 100.000 de <<followeri>>, gata, trebuie să scrii o carte neapărat. Îți vine brevet de la Instagram (...) <<Inventează că ai o traumă, zi ceva, ca să vindem>>.”

„Nuțu Cămătaru a scris o carte. N-am citit-o, dar cred că e dezvoltare personală, că el cu asta se ocupă. (...) Voi vă dați seama că ăia afară se chinuie să facă variante audio după cărți și noi, în România, facem variante scrise după podcasturi?”, a fost o parte din momentul extrem de bun al invitatului special pe scena iUmor, episodul 3, sezonul 14.

Jurizare Mane Voicu la iUmor sezonul 14

Mane Voicu, în calitate de invitat special la iUmor, sezonul 14, a stârnit hohote de râs cu numărul de ironie la adresa trendurilor din ziele noastre, iar Cheloo a ținut să îi facă o reclamă bună:

„Anunț important pentru țară. Mane Voicu își merită banii de la intrare! Mergeți să-l vedeți! Este deosebit de inteligent. A învățat ceea ce înseamnă stand-up comedy, deține umor și nu ieșiți pe minus dacă mergeți la spectacolele lui!”, a spus Cheloo la testimoniale.

Citește și: Premiera iUmor sezonul 14, 11 februarie. Cosmin Natanticu, despre „sfatul” primit de la Bordea în tinerețe: „Nu poți să le spui”

Despre iUmor sezonul 14, difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube care ”gustă” din plin clipurile concurenților și ale invitaților, revine pe micile ecrane cu cel de-al 14-lea sezon, de la 20:00, la Antena 1.

Noul sezon vine cu o mulţime de surprize, printre care şi o nouă formulă de juriu. Nelu Cortea şi Cătălin Bordea li se alătură Deliei şi lui Cheloo în căutarea celui mai amuzant concurent. „Terapia prin comedie”, aşa cum o spune şi sloganul noului sezon, va fi resimţită inclusiv în backstage, unde concurenţii vor avea parte de tratamentul special “comedy magic”, făcut de nimeni altul decât magicianul Robert Tudor.

O altă surpriză a sezonului 14 iUmor este reprezentată de o rubrică nouă în cadrul emisiunii: „Dac-aș fi președinte“. Actori celebri vor impersona personaje iconice din România, care vor descrie cu umor cum ar arăta țara noastră dacă ar fi condusă de ei. La fel ca în cazul invitaților speciali, și cei care se gândesc la fotoliul de la Cotroceni nu sunt dezvăluiți juraților până când nu urcă pe scenă.

Reguli noi în sezonul 14 iUmor. Jurații Delia, Cheloo, Bordea și Cortea se luptă pentru joker

În timp ce magicianul Robert Tudor le va oferi concurenţilor doza sa de comedy magic în perioada pe care aceștia o petrec în backstage-ul emisiunii, Șerban Copoț și Dan Badea vor pune la cale diferite farse pentru jurații iUmor sau îi vor provoca la numeroase jocuri.

„Jurații intră într-o etapă nouă, trebuie să iasă la joc, la propriu, iar unele jocuri sunt foarte complicate!”, a dezvăluit Șerban Copoț, iar colegul său, Dan Badea, a completat: „Jocul Marocco, jocuri de îndemânare, matematice, de aptitudini... o să vedeți! iUmor se transformă în escape room – unul dintre jurați a reușit chiar să fugă!“. Despre cine este vorba, telespectatorii vor afla în cel mai nou sezon iUmor.

„Aceste jocuri care au apărut și, implicit, acești jokeri, schimbă anumite aspecte la iUmor, în sensul că, noi, jurații, ne antrenăm un pic, suntem creativi, suntem competitivi. Adică, ne scot un pic din starea de confort și ne fac să ne implicăm mai mult.“, a declarat Delia.

Ce trucuri va pregăti magicianul Robert Tudor pentru Delia, Cheloo, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, dar și cum vor reuşi Șerban Copoț și Dan Badea să facă față provocărilor venite din partea acestuia, telespectatorii pot afla urmărind episod după episod, în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.