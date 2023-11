iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Boni, psihiatra-șefă a României, l-a distrus psihic pe Natanticu. Ce s-a întâmplat

Boni a revenit pe scena iUmor, dar ce a urmat a ridicat multe semne de întrebare. În timp ce Delia era hipnotizată de ce vedea și auzea, Cosmin Natanticu a clacat și a avut o reacție necontrolată.

Fostă profesoară de psihologie, filozofie și logică, Boni sau Alice Rusieky s-a prezentat drept psihiatra-șefă a României. Cu un număr ieșit din comun, concurenta a vrut să transmită că terapia prin râs este cea mai autentică formă de descărcare, motiv pentru care va continua să revină pe scena de comedie de la Antena 1.

iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Boni (Alice Rusieky), momentul la care Cosmin Natanticu a început să se dea cu capul de masă

„Bună seara! Sunt șefa psihiatriei pe țară. Eu stabilesc ce e normal la cap sau nu pe lumea asta. (...) Realitatea e că, sub domnia mea, România a devenit, s-a dezvoltat personal chiar, în acest uriaș ambulatoriu psihiatric. Am să propun schimbarea denumirii de României cu <<Rău mania>>. Este mult mai realist. Este contribuția mea!”, a început concurenta abrupt, în timp ce jurații se uitau mirați.

„(...) Mă aflu pe scena iUmor, pentru că m-am autosesizat. I-am văzut deja pe această scenă pe trei sferturi dintre pacienții noștri... scăpați, cine știe cum, de la Spitalul 9. Sub domnia mea, vă asigur faptul că noi, psihiatrii <<Rău maniei>>, suntem atât de aliniați la standardele europene în domeniul sănătății mintale... Precum sardinele în conservă suntem aliniați. Nu degeaba se spune că peștele de la cap se împute... Când România este acest pește pe harta Europei.”, a continuat concurenta, iar Cosmin Natanticu își pierdea treptat răbdarea: „N-am înțeles nimic!”

„Dar mă aflu aici pentru faptul că a fost adus un atac dur, sub centură aș putea zice, de către una dintre pacientele mele căreia nu îi dădeam mari șanse de supraviețuire odată scăpată din mânuțele mele experte. O cheamă Alice Rusieky. Ce nume imposibil! Se vede numai și din asta cât de nebună este. Este fata cu orgasmul. Spre deosebire de ea și de alte așa-zise vedete de stand-up comedy, eu am venit cu un număr de sit down comedy.”, a spus ea, amintindu-le Deliei și lui Cheloo de o apariție mai veche de pe scena iUmor.

Cosmin Natanticu a reacționat: „Prima dată mi s-a părut interesant, am ascultat un minut cum vorbea... După care s-a așezat și nu mai înțelegeam nimic. Nimic!”, în timp ce Cătălin Bordea a început să caște: „Natanticu a cedat! Eu eram pregătit.”

„(...) Scuze pentru limbajul abuziv. Știu că nu vă plac vulgaritățile, dar psihologic corect este să spui lucrurilor pe nume. Bine, corectez, mă <<autoling>> în popou.”, a continuat concurenta șirul de aberații.

Delia, în schimb, a apreciat numărul: „Doar trebuia să te lași. E ca la hipnoză.”. După un râs isteric, Cosmin Natanicu a cedat nervos și a avut o reacție necontrolată: „Pe ea acum o energizează reacțiile lor.”

„Ăsta a fost momentul care l-a distrus psihic pe Natanticu!”, a spus Cătălin Bordea, după ce juratul a părăsit platoul.

Însă, suprizele au continuat. Cu un look excentric, Boni a scos un vibrator din buzunar și a început să-l fluture pe scenă. Fețele juraților s-au schimbat complet în momentul în care ea le-a dezvăluit că, în viața de zi cu zi, este profesor de psihologie și că a lucrat într-o clinică psihiatrică timp de șase ani: „Nu cred!”

„Unul dintre motivele pentru care tot o să vin pe scena dumneavoastră este tocmai terapia prin râs.”, a spus Boni în clipul de prezentare, iar în fața juraților a dezvăluit că s-a ras în cap tocmai pentru acest număr: „Aplauze! Sacrificii pentru artă.”, a spus Delia, iar Cătălin Bordea a întrebat-o: „N-ați mers un pic cam departe?”

„Nu ne-am putut distra. Dumneavoastră ar trebui să fiți expulzată din acest frumos concurs de talente pentru intențiile bune pe care le-ați avut.”, a fost și jurizarea lui Cheloo.

Boni a primit un singur like din partea Deliei și trei dislike-uri din partea lui Cătălin Bordea, a lui Cosmin Natanticu și a lui Cheloo.

