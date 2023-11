iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Fachirul Testa a venit cu un moment greu de privit! Ce a putut să fac doar cu un cuțit

Fachirul Testa a venit pe scena iUmor cu un număr care le-a tăiat respirația tuturor celor prezenți în platou. În timp ce Cosmin Natanticu nu a putut să privească momentul în care concurentul jongla cu un cuțit, Delia a fost pe punctul de a face o gafă majoră în timpul jurizării.

Atenție, imagini cu puternic impact emoțional. Nu încercați așa ceva acasă!

Fakir Testa a dezvăluit că pasiunea pentru numere care ”nu sunt de încercat acasă” a început atunci când avea opt ani, iar tatăl lui i-a dăruit un exemplar din Cartea Recordurilor. În acel moment, și-a dat seama că vrea să calce pe urmele acelor oameni care au scris istorie.

„Când eram mic, tatăl meu mi-a făcut cadou un exemplar din Cartea Recordurilor, la opt ani. Iar acolo am descoperit mulți oameni care făceau lucruri incredibile. Și așa m-am hotărât că vreau să fac parte și eu dintre ei. Sunt fachir de mai bine de 20 de ani. (...) Îmi voi risca viața! Am avut multe accidentări. Orice greșeală îmi poate aduce moartea. Mi-am rupt ambele mâini, mi-am fracturat coastele, mi-au perforat plămânii. M-am tăiat pe picioare, am nenumărate cicatrici. Se pot întâmpla mereu.”, s-a prezentat el în culise.

Citește și: iUmor sezonul 15, 11 noiembrie 2023. Florin Oancea a improvizat un număr de stand-up care a amuzat juriul. Ce a zis Cheloo

iUmor sezonul 15, 25 noiembrie 2023. Fakir Testa, numărul pe care să nu îl încercați acasă!

Concurentul din Madrid, Spania, a urcat pe scena de comedie de la Antena 1 cu un număr pe care îl descrie extrem de periculos pentru viața sa. În timp ce jurații înghițeau în sec, concurentul s-a jucat cu focul și nu numai.

„Eu mă bucur la genul ăsta de numere. Uit că este emisiune de umor și apreciez momentul de tortură.”, a spus Cheloo la testimoniale, iar, imediat, Fakir Testa a călcat pe un măr așezat pe un cuțit. Pe urmă, fără să mimeze pic de durere, el a urcat pe o scară care avea trepte din cuțite: „Eu aplaud de frică.”

Suspansul a continuat și atunci când concurentul și-a lăsat toată greutatea corpului pe un cuțit pe care l-a poziționat în zona gâtului: „Ăsta e foarte greu de jefuit! Îi pune unul cuțitul la gât și el e: <<Ha>>...”

După ce și-a încheiat numărul, au urmat întrebările curioase din partea juraților. Delia a fost la un pas să facă o gafă majoră, dar s-a oprit la timp.

„Sunt curioasă ce vârstă aveți. Am senzația că are mai mult decât mă aștept și cred.”, iar Fachirul a dezvăluit că are 42 de ani.

„Era să comit o gafă de proporții. Eram convinsă 100% că o să ne zică o vârstă la care nu ne așteptam. Am crezut că ne zice 70 de ani. Nu știu de ce m-am dus... Eram convinsă că e sărit de 50. Avea experiență și am crezut că a acumulat-o în timp.”, a spus jurata la testimoniale.

„Impresionant moment!”, a încercat tot ea să o ”dreagă”.

Așadar, Fakir Testa a primit toate cele patru like-uri.

Citește și: iUmor sezonul 15, 11 noiembrie 2023. Ovidiu Anton și Anda, Ecaterinca, și-au spălat rufele în public: „Așa e în trei”

Despre iUmor sezonul 15. Show-ul se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

iUmor, singura emisiune TV din România cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, a dat startul noului sezon și îi aduce în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza, care sunt în sezonul 15 alături de concurenți în culisele show-ului. Alături de Delia, Cheloo şi Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu pornește sezonul acesta în căutarea celui mai amuzant concurent.

Cele mai neașteptate numere de umor din toate colțurile lumii fac deliciul juraţilor, dar și al telespectatorilor în cel de-al 15-lea sezon iUmor – O nebunie de comedie, care se vede în fiecare sâmbătă de la 20:00, la Antena 1 şi în AntenaPLAY.