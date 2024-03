iUmor sezonul 16, 10 martie 2024. No Seen Woman, a lăsat juriul fără cuvinte. Cheloo: „Cum m-ai alinta?”

Monica Tudor, No Seen Woman a venit la iUmor cu gândul de a câștiga, însă nu dorește să devină celebră.

No Seen Woman, mărturisește că îi place simplitatea. Pentru a-și proteja intimitatea a urcat pe scenă cu mască: „Nu vreau să devin vedetă.”

Îl apreciază pe Cheloo pentru că nu este ușor de impresionat.

Înainte de a face cunoștință cu juriul, Monica mărturisește că se lasă purtată de val, tocmai de aceea duce o viață palpitantă.

„Sărut mâinile. Ambele”, o întâmpină Cheloo.

„Mie îmi plac mari, nu mici. Eu a alergie la mici”, începe No Seen Woman numărul de stand-up.

„Devizele mele în viață sunt: <<Sufăr, deci exist!>>, <<Iar n-am bani, deci exist!>>, <<Tocmai ce-am fost înșelată, iar nu mi-am dat seama!>>, <<Iar am păcătuit, iar m-am spovedit>> sau invers.”

„Mama mea s-a căsătorit cu tatăl meu din dragoste. Pentru banii lui”, continuă No Seen Woman.

„Ultimul meu iubit, să vă spun despre el. Era atât de sărac, încât atunci când își căuta în telefon modul avion, nu găsea decât modul RATB”, spune ea.

„Bun, avem o glumă. Haideți, domnișoară, aveți curaj. Haideți că se poate”, spune Cheloo.

No Seen Woman, jurizare în ediția din 10 martie 2024 la iUmor

„Sunt atât de bune că nu pot să râd”, spune Natanticu.

„Multe glume sunt furate”, precizează Cătălin Bordea.

„Au fost preluate fără să fie personalizate”, rectifică Cheloo.

„Ce cauți la un bărbat?” o întreabă Natanticu.

„Mai multe. Să aibă simțul umorului, să aibă caracter, personalitate, bani”, răspunde concurenta.

„Și cum s-arate?” mai întreabă juratul.

„Ca el”, răspunde concurenta arătând spre Cheloo.

„Trebuie să te sacrifici pe altarul dragostei”, îi spune Delia colegului său.

„Eu sunt genul ăla de bărbat care se sperie de mister”, spune Cheloo.

„Ți se pare sălbatic?” o întreabă Bordea.

„DA”, răspunde ea.

„Mai spuneți domnișoară. Sunt cuvinte pe care eu nu le-am auzit niciodată”, dezvăluie Cheloo.

„Acum e momentul. La el e cheia, să știți”, îi spune Cosmin Natanticu.

„Cum m-ai alinta”, o întreabă Cheloo.

„Se închide iUmor aici!” spune Cosmin Natanticu.

„Vorbe, nu fapte!” îi spune Cheloo concurentei.

„Fii spontană și spumoasă”, îi recomandă Delia.

„Nu mai am inspirația”, se plânge No Seen Woman.

„Te-ai tăiat ca maioneza”, îi spune Cosmin Natanticu.

„E preferatul tău, l-ai avut în fața ta și n-ai știut să te joci”, îi spune Delia.

„Era la dispoziția ta”, adaugă Bordea.

„M-ați dezamăgit”, îi transmite Cheloo.

Astfel, No Seen Woman a primit patru dislike-uri, de la Cosmin Natanticu, Delia, Cătălin Bordea și Cheloo.

