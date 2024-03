Alege comedia în fiecare duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Iulia Clisu a hotărât să revină pe scena iUmor în ciuda comentariilor răutăcioase pe care le-a primit în trecut.

„După ce am fost la iUmor am decis să-mi schimb agenția”, dezvăluie tânăra.

Cu toate acestea Iulia mărturisește că adoră să fie pe scenă. Aceasta a votat deja pentru alegerile de la iUmor: Delia.

„Este singura care pune pe primul loc buna dispoziție”, argumentează tânăra.

iUmor sezonul 16, 17 martie 2024. Iulia Clisu atrage privirile juriului. Cătălin Bordea: „Am alunecat pe gheață!”

„Poate să zică orice, fiți atenți”, spune Bordea, în timp ce Cosmin Natanticu își pune ochelarii.

„De ce n-am început cu Iulia?” întreabă Natanticu.

„În urma apariției la iUmor, am aflat cine sunt”, își începe Iulia numărul. „Nu mă plâng, dar...”

„Lui Bordea îi ia minim două luni să proceseze imaginile de data trecută ca să facă loc în creier pentru altele noi”, continuă ea.

„Da, clar”, admite juratul.

„Nu sunt feministă, însă câteodată parcă mi-aș dori să le am la spate”, continuă Iulia. „Ce prostie am ajuns să vorbesc la televizor. (...) Încerc foarte mult să nu vorbesc despre imobiliare. Data trecută mi-ați zis că am venit să-mi fac reclamă. Sper că de data asta n-o să ziceți la fel.”

„De la cupă D în sus, nu ascultă nimeni ce zici”, mai spune ea.

Iulia Clisu, jurizare în ediția din 17 martie 2024 la iUmor

„Avem nevoie de ea aici”, spune Delia.

„Dați-mi toți banii voștri cu toată încrederea”, spune Iulia.

„Poți să ne spui, dacă vrei, ce scrie pe laba piciorului tău?” o întreabă Natanticu. „Eu te-am analizat din cap până-n picioare.”

„Natanticu e căsătorit și e obișnuit să se uite în pământ”, spune Bordea.

„Te-ai emoționat. (...) te bâlbâi”, îi spune Delia lui Natanticu.

„Uită-te-n cohii ei”, îi cere Cătălin Bordea. „Eu îmi permit că n-am pe nimeni.”

„De ce vii tu la iUmor?” o mai întreabă Natanticu.

„De drag”, răspunde Iulia.

„Ți-ar fi plăcut să fii actriță?” continuă Cosmin Natanticu.

„Cred că acum mă lasă părinții să fac ceva studii și pe partea asta”, răspunde tânăra.

„A denigrat ideea de a deveni artist”, spune Cheloo. „Hai să revenim la iUmor. Cum vi s-a părut umorul, că eu-s nesigur.”

„Mi se pare că este o fată senzațională și că poate să facă ce-și dorește ea”, spune Delia.

„Apreciez curajul tău și dorința ta de a fi pe scenă”, îi spune Natanticu.

Juratul o îndeamnă să ia niște cursuri de actorie, chiar dacă nu se înscrie la facultate. Când Iulia îl întreabă dacă predă, acesta recunoaște că nu face asta.

„Eu predau. Am alunecat pe gheață!” spune Cătălin Bordea. „Bun, excelent numărul! (...) Fantastică treabă. Umor nu prea.”

„Eu sunt șampania”, spune Iulia, descriind iUmor ca o masă de Revelion.

Astfel, Iulia Clisu a primit patru like-uri, de la Delia, Cătălin Bordea, Cosmin Natanticu și Cheloo.

