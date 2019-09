Mihai Bendeac, dezvăluire senzațională! Ce NU ai crezut niciodată despre el. „Eu am o problemă. Dumnezeu e ironic, e chiar «iUmor»”

Mihai Bendeac a dezvăluit că este „înspăimântător de păros” pe tot corpul, pentru că are „un exces de testosteron”.

„Eu am o problemă, de când eram puști. (…) Este blană. Eu am păr oriunde”, i-a spus Mihai Bendeac colegei lui, Delia, insistând că el are păr „oriunde”.

Delia nu a pierdut șansa să-l întrebe de ce nu are păr și pe cap.

„Pentru că Dumnezeu e ironic. Dumnezeu chiar «iUmor»”, a răspuns juratul.

CONECTEAZA-TE CU iUMOR

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati despre pe site 👉 iUmor

😎 Ai portie dublă de iUmor pe AntenaPlay 🔴 https://s.a1.ro/1DwrQvw. Vezi ediții integrale plus imagini nedifuzate la TV.

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube