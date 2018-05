Mirela Buhuș este concurenta care a făcut show incendiar pe masa lui Cheloo, la „iUmor”

Mirela Buhuș a venit la ”iUmor” cu o surpriză pregătită pentru jurați și, mai ales, pentru Cheloo de care a mărturisit că se simte atrasă. Trimisă de telespectatori până în marea finală de duminică, 27 mai, de la ora 20.00, la Antena 1, Mirela promite o revenire pe măsură.

Surpriza sa la ”iUmor” a fost cu adevărat de proporții: din vârful unei bare, în mijlocul scenei, Mirela a început un monolog. Numărul a continuat însă cu un dans la bară care i-a uimit pe toți cei prezenți, iar Mirela a încercat chiar să îi atragă în jocul ei și pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. Până la final, chiar a reușit să le dea o lecție de dans la bară Deliei și lui Mihai.

Trimisă de telespectatori în finală, Mirela promite că încă mai are multe de arătat. ”Cred că am inventat un nou stil pe care am de gând să-l explorez la maximum, imediat ce câștig! Eu sunt într-o continuă pregătire, mereu îmi notez chestii pe care le aud, fie în agendă, fie pe telefon. Sunt foarte atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu, la dinamica relațiilor inter-umane și de cele mai multe ori evit să stau în lumea virtuală când sunt în mijloacele de transport în comun, tocmai ca să observ mai bine ce se întâmplă. Din păcate, mai toți stau cu capul în telefoane și sunt destul de plictisitori așa că îmi scot o carte. Oricum cele mai tari conversații le-am prins din zbor. <Viata e ca o petrecere în Berceni - ori îți place, ori te temi!>, e auzită în autobuzul 381 și mi-a devenit motto de viață”, povestește Mirela.

Când nu este pe scenă, aceasta face teatru, învată germană, a cincea limbă străină pe care o studiază, și se bucură de vizibilitatea dobândită după apariția sa la ”iUmor”. ”În afară de surpriza plăcută de a face un milion de vizualizări în mai puțin de două săptămâni; chiar nu mă așteptam; au urmat interviuri și apariții la TV la care altfel nu aș fi avut acces, că doar nu era să vină cineva să ia artistă direct de la corporație. Cea mai bună reacție cred că a fost a oamenilor din Bârlad, mai am un pic și mă declară cetățean de onoare! Cea mai dezarmantă a fost a colegilor artiști snobi care m-au acuzat că aș face videochat și că de asta am neobrăzarea să mă expun atât”, spune dezamăgită finalista ”iUmor”.

Mirela Buhuși, care a început improvizația încă din primul an de facultate, încearcă să facă oamenii să râdă mai degrabă de suferințele sau neputințele lor, mai mult decât de numărul pe care ea îl pune în scenă, astfel că inspirația îi vine din viața de zi cu zi. ”Recunosc că în procesul de creație mă gândesc cum pot să râd eu de o situație astfel încât să nu râdă ea de mine”, a încheiat finalista.

Cea mai îndrăgită emisiune de umor din România se apropie de finalul celui de-al cincilea sezon. Duminică, 20 mai, telespectatorii vor putea revedea cele mai tari momente marca ”iUmor”, iar duminică, 27 mai, de la ora 20.00, la marea finală, românii vor afla cine este câștigătorul din acest sezon! Irinel și Diana, Andrei Gîrjob, Sevi și Francesca, Bogdan Zloteanu, Isabela Iacupovici, Renata Cilan, Mirela Buhuș, Dan Cîrstea, Andrei Cojocaru, Cătă Dum și Dan Țuțu sunt cei care se luptă de această tată pentru marele premiu. Finala ”iUmor” va fi înregistrată, însă votul telespectatorilor se va face live, după ce fiecare dintre câștigătorii celor 11 ediții își va prezenta numărul pregătit.

Dacă în audiții aceștia aveau nevoie de două dintre voturile juraților pentru a ajunge la vot în aplicația ”iUmor”, în marea finală, concurenții trebuie să îi convingă pe toți trei, altfel sunt eliminați. În seara difuzării marii finale, publicul telespectator va putea vota interpretarea concurenților într-un interval de 20 de minute pentru a decide prin votul prin SMS la 1313 (numai în reţelele mobile VODAFONE, ORANGE, TELEKOM) marele câștigător, care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 20.000 de euro.

