Oana Radu, cunoscută pentru talentul său vocal și prezența sa carismatică pe scenă, a stârnit controverse recent la un eveniment unde a fost invitată să cânte, datorită alegerii sale vestimentare neconvenționale.

Îmbrăcată într-un outfit ce a combinat blugi, o cămașă albă elegantă și un corset roșu provocator, artista a adus în centrul atenției pantalonii descheiați, o alegere care a polarizat publicul prezent.

Cum se apără Oana Radu după ce a cântat la un eveniment cu pantalonii descheiați. De ce a fost aspru criticată

Evenimentul privat la care Oana Radu a participat a fost marcat de un spectacol muzical deosebit, dar privirile și comentariile au fost captate în mod inevitabil de detaliul vestimentar care a generat discuții aprinse pe rețelele de socializare. În timp ce unii au admirat curajul și originalitatea ei în a adopta un stil îndrăzneț, alții au fost mai puțin încântați de alegerea sa.

Unele persoane mai critice au prezentat nemulțumire față de aspectul exterior al artistei. Comentarii precum „Nici pe mine nu mă mai cuprind, dar nu-i mai port!”, „Doamne! Ia-ți blugi pe mărimea ta” au circulat pe diverse platforme online, provocând un val de reacții și dezbateri.

În fața criticii intense, Oana Radu nu s-a lăsat intimidată. Într-o declarație ulterioară, cântăreața a explicat că alegerea vestimentară a fost deliberată și a fost menită să adauge o notă de originalitate și personalitate prestației sale artistice. Ea a subliniat că fiecare detaliu al ținutei sale a fost gândit pentru a transmite o poveste și pentru a accentua mesajul muzicii sale, respingând astfel acuzațiile de neglijare a aspectului fizic sau de greutate.

În ciuda criticilor, fanii săi fideli au rămas alături de ea, susținând-o pe rețelele sociale și apreciind talentul său necontestat. Pentru mulți dintre aceștia, Oana Radu rămâne o figură inspirațională în industria muzicală, marcând prin originalitatea sa și prin abilitatea de a aduce mereu ceva nou în fiecare apariție scenică.

„Sunt grasă, da! Sunt grasă! Problema este că, dacă voi mă vedeați acum două săptămâni, când aveam cu 13 kilograme mai mult, cred că nu era bine. Hai să vă zic o situație, mi-am dat seama de un lucru. Oamenii care m-au văzut acum la concert probabil că au avut un șoc emoțional mare, pentru că într-adevăr, diferența între mine când aveam 57 de kilograme și acum este destul de mare. Eu sunt într-un moment al vieții mele foarte bun, sunt foarte fericită și mă simt foarte bine în pielea mea și așa vă recomand și vouă să faceți.

Nu vă faceți griji, nu rămâne nimeni gras. Nu vă faceți griji de lucrul ăsta, nu se va întâmpla lucrul ăsta, dar voi cred că nu înțelegeți sau nu știți că după ce stai foarte mult la pușcărie, când ieși, când scapi de acolo, tu vrei să faci de toate, nu te mai oprește nimeni. Eu un an am mâncat tot ce am vrut și îmi asum. De vreo trei săptămâni am început o dietă cu care am slăbit 13 kilograme”, a spus Oana Radu, potrivit libertatea.ro.

Astfel, controversa legată de vestimentația Oanei Radu a continuat să alimenteze discuțiile în rândul fanilor și al criticilor deopotrivă, lăsând o amprentă puternică asupra percepției publice asupra modului în care artiștii aleg să-și exprime identitatea și să comunice prin intermediul artei lor.