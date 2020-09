Camelia și câinele Bobiță, duet inedit pe scena iUmor: I Will Always Love You

Duminica, 13 Septembrie 2020, 10:54 Actualizat Luni, 14 Septembrie 2020, 05:47

Camelia și și câinele ei, Bobiță, a venit să le cante juraților "iUmor" melodia "I Will Always Love You".