Seria În spatele Camerei 609, episodul 10, sezonul 2. Anca Androne: „Te putea mușca, în orice moment, orice animal veninos!”

Prima dată când

Această categorie deschide rubrica interviului. Anca Androne dezvăluie ce celebrități a văzut pentru prima data în realitate, dar și cum s-a simțit la prima premieră din viața ei.

Prima dată când ai dat un interviu

Actrița mărturisește că primul interviu a fost plăcut. A fost cu primul ei film în care a avut un rol important la Cannes unde a avut o conferință de presă în limba franceză.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

Care este primul job pe care l-ai avut care nu avea legătura cu actoria

,,N-am avut alt job”, răspunde actrița.

Care a fost primul concert din viața ta

Actrița dezvăluie că a fost la Michael Jackson când era mai mică. Tot ea mai adaugă că nu îi place la concerte.

Povestește-ne cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani și ce ai făcut cu ei

,,Mi-am luat haine, normal!”, răspunde Anca.

Care este prima notă mică pe care ai luat-o și la ce ai luat-o

,,Luam mereu note mai mici decât era cazul pentru familia mea, din punctul lor de vedere, (...), la matematică evident”, răspunde actrița.

Care este primul premiul important pe care l-ai câștigat și cum te-ai simțit

Actrița mărturisește că nu a câștigat niciun premiu.

Care este prima celebritate pe care ai văzut-o în realitate

,,Billy Zane”, răspunde actrița.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film/teatru/serial

,,Prima premieră din viața mea a fost la teatru, a fost un spectacol de regie, eram în anul III de facultate, pe vremea aia exista Casandra și jucam acolo” , spune actrița.

Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional.

,,Cred că atunci când mi-a propus Alexandru Darie să joc în ,,Titu Andronicus” la Bulandra (...), m-am simțit împlinită”, dezvăluie Anca Androne.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima data în viață

Anca Androne mărturisește că face multe lucruri pentru prima dată în viață prin prisma fetiței ei.

Regrete discrete

În cadrul acestei categorii, Anca dezvăluie ce obiecte regretă că a pierdut, dar și ce regretă că nu a învățat de mică.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum?

,,Încă regret că n-am ajuns să fac Actor Studios cum mi-am dorit”, relatează actrița.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

,,N-am întârziat niciodată la o chestie importantă”, este răspunsul Ancăi.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

Actrița mărturisește că regreă tot timpul hainele în mașina de spălat și că mai apoi, trebuie să le spele din nou.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

Actrița răspunde că nu regretă nimic și că nu și-a făcut nimic deosebit la păr.

Ce obiect regreți că ai pierdut

,,Am pierdut bijuterii”, este răspunsul Ancăi.

Ce regreți că ai cumpărat și nu era cazul

,,Cumpăr tot timpul tot feluri de prostii pe care regret că le-am cumpărat”, relatează actrița.

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai

,,Din când în când, nu mă pot abține să nu mănânc dulciuri”, este răspunsul Ancăi.

Ce regreți că n-ai învățat de mică

,,Regret că n-am învățat de mică mai multe limbi străine”, mărturisește Anca Androne.

Ce regreți că nu ai fost întrebată la acest interviu

,,Doamne ferește, păi ce n-am fost întrebată în acest interviu”, dezvăluie actrița

Fel de fel

În această rubrică, îndrăgita actriță Anca Androne dezvăluie care a fost ultimul film la care a plâns, dar și ce personalitate i-ar plăcea să interpreteze într-un film biopic

Ce iubești cel mai mult la meseria de actriță

,,Că te poți imersa în tot feluri de personaje”, răspunde actrița.

Ce visai să fii când erai mică

,,Nu visam să fiu nimic, nu îmi plăcea să fac nimic”, mărturisește actrița.

Ce hobby-uri ai

Îndrăgita actrița dezvăluie că nu mai are timp de hobby-uri și nici energie.Mai adaugă că, era pasionată de tango argentinian și yoga.

Care este cel mai îndrăzneț lucru pe care l-ai făcut vreodată

,,Am plecat la o filmare în junglă cu o echipă de doișpe oameni, pentru o lună de zile, fără internet, fără telefon”, mărturisește actrița.

Cum te răsfeți atunci când ai chef să te răsfeți

,,E, ce să vezi, îmi cumpăr haine”, relatează actrița.

Care este plăcerea ta vinovată

,,Să stau în pat, să mă uit la filme și să mănânc în același timp”, este răspunsul Ancăi.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele.

,,Am fost cu un spectacol (...), până la Santiago de Compostela, am jucat în 22 de biserici, de la Le Puy până la Santiago de Compostela, din Franța până în Spania, în franceză și în spaniolă, ăsta e un drum de pelerinaj (...), noi am făcut un spectacol în care se folosea doar textul din Evanghelia după Ioan (...)am jucat pe drumul asta, am și mers pe jos’’, răspunde actrița.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce-ai lua

,,Nu știu să îți zic acum, dar mă voi gândi”, spune Anca Androne

