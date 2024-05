În spatele Camerei 609, episodul 20, sezonul 2. Doina Teodoru, detalii mai puțin cunoscute despre viața sa. Ce fel de copil a fost

Doina Teodoru a ”dat din casă” în episodul 20 al seriei ”În spatele Camerei 609”. Iată ce a dezvăluit actrița despre începuturile carierei sale.

Doina Teodoru, care o interpretează pe Adina în serialul ”Lasă-mă îmi place! Camera 609”, a răspuns la o serie de întrebări în cadrul emisiunii online ”În spatele Camerei 609”.

În spatele Camerei 609, episodul 20. Doina Teodoru, detalii mai puțin cunoscute despre cariera sa. Care a fost primul său rol

Doina Teodoru a mărturisit că și-a dorit să fie actriță după ce a urmărit un spectacol care i-a plăcut. De asemenea, a dat detalii despre primele sale roluri. Descoperă mai multe despre actrița din ”Lasă-mă îmi place! Camera 609” în rândurile de mai jos.

Cum a fost prima experiența primului casting din viața ta?

Groaznică. A fost o experiență groaznică. Nu mai știu la ce am dat casting, la o reclamă, chiar din timpul facultății. A fost ceva rău, nu, nu am fost în stare să articulez nimic. Asta a fost.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată? Inclusiv când erai mică.

La grădiniță sau 1-4 sau ceva, știu că aveam serbări în fiecare an și aveam câte un personaj. Am făcut o dată Bela din Frumoasa și Bestia. Am vrut să fac Fecioara Maria, dar nu mi-a dat. Am fost foarte bosumflată, am niște poze de la serbarea aia. Am fost neagră toată serbarea, nu a mai contat nimic.

Cum te-ai simțit când ai câștigat primii bani munciți de tine și ce ai făcut cu ei?

M-am simțit foarte bine, evident, că am câștigat niște bănuți prin muncă. Sigur am câștigat eu niște bănuți și în perioada de dinainte de facultate, dar singurii pe care mi-i amintesc sunt din facultate. Cel mai probabil mi-am plătit chiria cu ei.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta?

Am avut foarte mari emoții, m-am simțit foarte obosită. Stăteam și mă întrebam așa, după prima zi de filmare, cum fac actorii ăia mari care duc câte 2 luni așa, în fiecare zi. Eu după o zi eram terminată.

Care este primul premiu important pe care l-ai câștigat?

Cred că cel mai cunoscut este premiul de la iUmor. Na, că știe toată lumea, și nu mai are sens să vă mai povestesc că ați văzut și voi cum a fost.

Care este prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie?

Îmi vine minte un moment de la grădiniță, dar nu mai știu dacă era cu note atunci. Făcusem un fel de lucrare, cel mai probabil cu bastonașe și din astea, și am primit lucrarea și aveam vreo cinci puncte de roșu, așa că pe drum spre casă am rupt lucrarea în bucățele și le-am aruncat în locuri diferite ca să nu mai afle nimeni.

Care este primul moment în care ai știut că vrei să devii actriță?

M-am hotărât să mă fac actriță după ce am văzut un spectacol de licență, venit de la UNATC la noi în Galați, Fluturii sunt liberi. A fost un spectacol care m-a marcat pe mine super tare și am spus că aș vrea să ofer și eu oamenilor posibilitatea de a trece prin emoții care în mod normal se ascund.

Ce rol ai jucat și cum te-ai simțit la primul spectacol pe scena unui teatru?

Aș putea să zic de spectacolul de licență, l-am jucat în facultate și după l-am jucat și într-un teatru, foarte pușin. Super mari emoții, ziceai că nu studiasem 3-4 ani pentru asta. M-am simțit foarte bine când s-a terminat și panicată în timpul reprezentanției.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, cel mai nou serial rom-com disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, serialul marca Antena 1, aduce în fața telespectoatorilor o pleiadă de actori îndrăgiți. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demult pe micile ecrane, dar și nume noi, fac deliciul telespectatorilor în comedia romantică.

Povestea serialului, o adaptare după producţia turcească Room 309, este presărată nu doar cu sare și piper, ci cu toate condimentele care îi vor face pe telespectatori să se adune, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului. Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante.

Scenariul ce poartă semnăturile Biancăi Mina, lui Bogdan Cotleţ, Radu Grigore şi Ruxandrei Ion are în prim plan o poveste de dragoste care nu se încadrează în clișee. Protagoniștii acestui serial nu se îndrăgostesc la prima vedere, ci se întâlnesc dintr-o greșeală, iar din momentul acela se dă startul unei situații de tip domino, în care stângăciile, du-te vino-ul, situațiile comice, dar și cele romantice și emoționante continuă fără oprire.