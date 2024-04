Seria În spatele Camerei 609, episodul 14, sezonul 2. Daria Pentelie, interviu exclusiv pe platourile de filmare

Ce se întâmplă în culisele serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale În spatele Camerei 609 în AntenaPLAY!

În spatele Camerei 609 telespectatorii se pot întâlni cu actorii care dau viață îndrăgitelor personaje din cel mai nou serial de pe Antena 1 și din AntenaPLAY.

În spatele Camerei 609, episodul 14, sezonul 2. Daria Pentelie vorbește despre primele momente din viața de artist, amintiri, dar și regrete.

Daria Pentelie, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Iulia Cernea, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1, în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, dezvăluie detalii inedite de la filmări și din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Sezonul 2 din seria „În spatele Camerei 609” îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii serialului au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Prima dată când

Această categorie deschide rubrica interviului. Daria Pentelie dezvăluie care a fost momentul din viața ei în care a simțit că a reușit, dar și cum a fost prima zi de filmare pentru Camera 609

Care este prima impresie pe care ai avut-o despre personajul tău din Camera 609

,,Mi-a plăcut că este o tipă determinate, foarte împământenită, e closca care vrea să își apere puiul”, răspunde tănâra.

Care este prima persoană pe care ai sunat-o după ce ai aflat că ai luat castingul pentru Camera 609

Tănâra spune că persoanele din familie au fost primii anunțați.

Cum a fost experiența primului casting din viața ta

Daria spune că în clasele V-VIII a avut primul casting pentru o producție străină

Cum a fost prima ta zi de filmare

,,Prima secvență pe care am filmat-o (…) a fost un ,,beauty shot” (…), nu au fost replici, a trebuit doar să mă așez și să zâmbesc la cameră”, relatează actrița.

Care este prima persoană care te-a sunat după ce te-a văzut în Camera 609 și ce ți-a spus

,,Cred că au fost mesaje, a fost un mesaj foarte drăguț de la o rudă din Tulcea”, mărturisește Daria.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată inclusiv când erai mică

Daria mărturisește că primul rol a venit când a fost în trupa de teatru a liceului în ,,Deșteptarea Primăverii” și că a fost o experiență foarte frumoasă.

Care este primul moment în care ai știut că vrei să devii actriță

Actrița mărturisește că părinții au întrebat-o pe ea și pe sora ei în clasa a X-a ce carieră vor să urmeze. Sora ei era decisă în privința carierei, iar Daria a simțit presiunea întrebării serioase și a decis să nu îi mintă și să le spună că va da la actorie.

Care este prima notă mică pe care ai luat-o și la ce materie

,,Cred că a fost nota patru la fizică în școala generală”, relatează actrița.

Tânăra mărturisește că s-a simțit minunat și totodată, independentă.

,,A fost un proiect pe teatru în clasa a XI-a și au fost primii bani pe care i-am primit în urma acelui proiect (...), contul meu nu mai văzuse niciodată așa sumă și bănuiesc că s-a dus pe ceva care m-a bucurat mult”, spune Daria.

Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional.

,,La finalul fiecărui proiect (…), când se pune punct unui spectacol (…), sunt bucuroasă, privesc retrospectiv toate săptămânile de repetiții și chiar sunt mândră de efortul colectiv pe care l-am făcut”, răspunde tânăra.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

Actrița mărturisește că primul lucru pe care l-a făcut pentru prima dată în viață a fost să își ia un câine.

Regrete discrete

În cadrul acestei categorii, actrița Daria Pentelie dezvăluie ce fel de mâncare regretă că a gustat, dar și ce rol regretă că nu a jucat până acum

Ce regreți că nu ai experimentat niciodată până acum?

,,Să sar cu parașuta dintr-un avion”, mărturisește tânăra.

Ce ingredient sau fel de mâncare regreți că ai gustat

,,Răcitura”, răspunde Daria.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

Tânăra recunoaște că era să întârzie la absolvirea liceului din cauza tatălui ei.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

,,Regret când ajunge în mașina de spălat ținuta pe care vrei să o porți exact în acea zi și nu este spălată (…), aia îmi încurcă planurile”, răspunde Daria

Ce melodie regreți că ai cântat vreodată

,,Cred că am încercat să cânt o melodie (…) la o seară de karaoke cu prietenii și mă consideram foarte pregătită (…), a început negativul și a fost rău”, mărturisește tânăra.

Ce regeți că ți-ai făcut la păr vreodată

,,Prin clasa a IV-a avea Rihanna o freză (…), asimetrică, scurtă (…) mi-am făcut această freză și după am văzut poze cu mine (…), multe n-am știut”, relatează actrița.

Ce regreți că ai stricat/spart

Daria povește un moment din copilărie în care se cățăra pe chiuveta, iar mai apoi chiuveta s-a spart cu ea.

Ce regreți că n-ai învățat de mică și vrei să înveți

,,Să cânt la un instrument”, răspunde Daria.

Ce gen de rol regreți că nu ai jucat niciodată până acum, dar îți dorești regreți că ai încercat să repari singur și mai rău ai făcut

,,Probabil, acea rudă, verișoară care nu are filtre, nu gândește ce scoate pe gură este un personaj de coloratura, cum aș zice, care întreține atmosfera” dezvăluie actrița.

Fel de fel

În această rubrică, îndrăgita actriță Daria Pentelie mărturisește cu cine avea postere pe pereți în adolescență, dar și care este cea mai frumoasă zi din viața ei.

Ce îți place cel mai mult la personajul tău din Camera 609

,,Ținutele, se îmbracă extraordinar”, răspunde tănâra.

Care este secvența ta preferată din Camera 609

,,S-a filmat acum ceva vreme ,,Coșmarul lui Victor”, în care apar toate cele trei capitole din viața lui (...), îmi place mult stilistica în care s-a filmat, costumele pe care le-am avut”, spune actrița

Ce visai să fii când erai mică

,,Am început cu dorința de a fi avocat (...), mi-am dorit să fiu medic veterinar (...) mă bucur că am ales, ce am ales”, mărturisește Daria.

Ce iubești cel mai mult la meseria de actriță

,,Cel mai tare iubesc câți oameni cunosc și ajung să cunosc”, răspunde Daria.

Ce hobby-uri ai

Daria mărturisește că s-a înscris la cursuri de dans pe tocuri și că, totodată s-a apucat și de cursuri de canto. Adaugă că, iubește să facă puzzle-uri și să joace șah

Ce fobii ai

,,Porumbeii”, răspunde tânăra.

Care este filmul de groază care ți-a marcat copilăria

,,The Ring”, mărturisește Daria.

La ce te pricepi și nu știe foarte multă lume că te pricepi

,,Știu să gătesc bine și gustos”, răspunde Daria.

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele

,,M-am dus la un moment dat să dau un casting pentru un rol foarte departe de mine, iar la acea vreme nu înjuram, nu foloseam niciun cuvânt urât (...), am citit scenariul, în limbajul de bază se aflau înjurături (...), am ajuns pe lista scurtă a acelui film și după acel casting m-am trezit că îmi era ușor să zic acele cuvinte”, relatează actrița.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan professional

,,Să ajungi să fii împăcat cu tot ce faci, să ajungi la o liniște, să te simți bine în pielea ta, în domeniul în care activezi”, dezvăluie actrița

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să își rămână ție, ce ai lua

,,Televizorul”, mărturisește Daria

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, cel mai nou serial rom-com disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, serialul marca Antena 1, aduce în fața telespectoatorilor o pleiadă de actori îndrăgiți. Nume consacrate din teatru, film și televiziune, actori care nu au mai apărut demult pe micile ecrane, dar și nume noi, fac deliciul telespectatorilor în comedia romantică.

Povestea serialului, o adaptare după producţia turcească Room 309, este presărată nu doar cu sare și piper, ci cu toate condimentele care îi vor face pe telespectatori să se adune, împreună cu familia și prietenii, în fața televizorului. Lasă-mă, îmi place! Camera 609 este genul de serial care stârnește dezbateri și discuții amuzante.