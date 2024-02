Seria În spatele Camerei 609, episodul 6, sezonul 2. Ștefana Ionescu-Darzeu: „Mi-e greu să le dau palme colegilor mei!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale În spatele Camerei 609 în AntenaPLAY!

În spatele Camerei 609, episodul 4, sezonul 2. Ștefania Ionescu-Darzeu, detalii surprinzătoare și amuzante din viața personală.

Ștefana Ionescu-Darzeu, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Lenuța, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1, în „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, dezvăluie detalii surprinzătoare și amuzante din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Noul sezon din seria „În spatele Camerei 609” îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii serialului au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 2 „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”.

Prima dată când...

Această categorie deschide rubrica interviului. Ștefana Ionescu-Darzeu, vorbește despre evenimentele importante din viața ei.

Cum a fost primul casting din viața ta

Primul casting din viața Ștefaniei Ionescu-Darzeu a fost în facultate și se bucură că nu a murit din cauza emoțiilor. Ea dezvăluie că a avut emoții groaznice și evident, casting-ul nu a fost luat.

,,A trebuit să vorbesc cu un partener imaginar (...) a fost un dezastru total”. adaugă ea amuzată.

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

,,Am cântat pe la vreo 5 ani pe scena casei de cultura a orașului Câmpina, (...) ,,Azi am să încrestez în grindă’’, în costum popular, cu o oglindă de la străbunica mea (...) mi s-a părut că am făcut ceva extraordinat’’, spune actrita cu mândrie.

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit

Actrița povestește că era în liceu și a început să facă ,,pensii private” și cum și-a obligat prietenii și rudele să-și facă pensii private, unde făcea ea. Aceasta adaugă că, de acei bani și-a cumpărat haine: ,,M-am simțit minunat, ca o divă!’’

Povestește-ne despre prima călătorie din viața ta în care ai avut voie să pleci singură

Prima călători semnificativă din viața Stefanei a fost în clasa a IX-a, când a mers în Franța cu colegii de la revista liceului.

,,M-am super distrat!’’, spune actrița.

Totodată, aceasta dezvăluie că a păstrat servețele umede din toaleta avionului și zaharul primit la ceai.

Povestește-ne cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

,,Sunt super recunoscătoare să văd oameni care se bucură că mă vad!’’, mărturisește actrița.

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

Ștefana dezvăluie că în clasa a VIII-a, a fost într-o excursie la București, la Teatrul Național, unde, mai apoi, l-a recunoscut pe scenă, pe actorul Mihai Călin.

,,Mi s-a părut foarte fain (…) m-a inspirat cumva să devin actriță!”, mărturisește actrița.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta film/teatru/serial

Actrița relatează că o premieră care a marcat-o, a fost în cadrul facultății la spectacolul de licență.

,,Am avut super mari emoții la premieră!’’, spune Ștefana.

Prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

,,Cred că, prima alegere importantă a fost să dau la actorie’’, răspunde actrița fără să stea pe gânduri.

Primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândră de tine din punct de vedere profesional

,,Hmm, greu, tot timpul sunt mândră de mine.”, răspunde ea râzând. Mai apoi, adaugă că acel spectacol de la licență este un moment semnificativ pentru ea.

Regrete discrete

În cadrul acestei categorii, actrița Ștefana Ionescu-Darzeu dezvăluie cum a plâns la un pistil pe care l-a spart, dar și ce haine regretă că a purtat.

Ce regreți că ai mâncat vreodată

Actrițal răspunde amuzată, că își va pierde jumătate din fani din faptul după ce îi vor auzi răspunsul.

,,Regret că am mâncat vreodată stridii!”, relatează ea.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum

,,Regret că n-am sărit cu parașuta’’, răspunde actrița.

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

,,Eu de fel nu întârzii’’, răspunde Ștefana. Mai apoi, dezvăluie un moment din viața ei care nu are legătura cu meseria.

,,Am făcut un curs de cofetar-patiser, din pasiune (…), mergeam dimineața la 7 la practică (…) și într-o dimineața nu mi-a sunat ceasul (…) și m-am trezit după o oră (…) instant, am sărit din pat și m-am îmbrăcat’’, mărturisește actrița. Totodată, adaugă că s-a stresat prin simplul fapt că dacă întârzia la un spectacol. ,,Plângând în hohote, desfigurată’’, așa relatează actriță că ajuns la cofetărie.

Ce regreți că ai băut vreodată

Actrița relatează că un regret în materie de băuturi este un gin pe care l-a băut în liceu și de care nu vrea să își mai aducă aminte.

Ce regreți că ți-ai făcut la păr vreodată

,,Eu, în viața mea, nu mi-am făcut nimic la păr, nu m-am vopsit niciodată, nu mi-am făcut permanent’’, răspunde actrița.

Ce regreți că n-ai cumpărat

Actrița dezvăluie că i s-a întâmplat de multe ori să meargă într-o altă țară și să cumpere persoanelor dragi cadouri și ei, nimic.

Ce regreți că ai stricat/spart

Ștefana povestește despre un moment de acum 10 ani când a spart un pistil și că a început să plângă ca un copil.

,,Aveam un mojar și un pistil de marmură, nu știu cum se poate sparge un pistil de marmură, dar eu am reușit! Căsnicii” dezvăluie actrița.

Ce regreți că ai purtat vreodată

,,Ei la 12-13 ani purtam bluze super scurte și pantaloni cu talie joasă”, spune actrița, gândindu-se la fetele ei, că nu ar trebui să o urmeze drept exemplu.

Ce regreți că n-ai învățat de mic

,,Pian, vioară, unul dintre instrumentele acestea ’’, mărturisește actrița cu regret.

Fel de fel

În această rubrică, actrița Ștefana Ionescu-Darzeu vorbește despre filmul care i-a dat coșmaruri, dar și cel mai rebel lucru pe care l-a făcut vreodată.

Ce visai să fii când erai mică

,,Am început cu cântăreață, (...) îmi plăcea Mădălina Manole și visam să fiu ca ea, am avut și perioadă de veterinar’’, dezvăluie actrița.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

Ștefana Ionescu-Darzeu, relatează că avea multe postere și că își cumpăra toate revistele ,,Aveam posterul cu Andre, cu B.U.G. Mafia, cu Puya (...) și Leonardo DiCaprio, (...)mi-a schimbat viața, m-a transformat din fetiță în adolescentă, visătoare la baieți’’, mărturisește actrița cu zambetul pe buze.

Care este cel mai rebel lucru pe care l-ai făcut în adolescență

,,Am fost să văd eclipsa din 2002, (...) pe deal cu prietenii mei de la țară. Ai mei m-au lăsat să stau doar două ore și eu am stat cinci ore, (...) Am fost pedepsită o săptămână să nu mai ies din casă’’, dezvăluie actrița.

Care este filmul de groază care ți-a marcat copilăria

,,The Shining’’, răspunde ea fără să stea pe gânduri. ,,L-am văzut când eram destul de mică și m-a marcat’’. Aceasă adaugă că a avut coșmaruri din cauza acestui film și că i-a fost frică să doarmă singură în cameră.

Care este cea mai frumoasă zi din viața ta

,,E ziua în care am intrat la facultate”, spune Ștefana. ,,Și ziua în care am rămas însărcinată’’, adaugă ea.

Ce lege ai încălcat fără să vrei

,,Stiu sigur că am depășit limita de viteză la un moment dat” dezvăluie tănârul

Povestește-ne despre un moment în care ți-ai depășit limitele

Actrița povestește un moment din facultate, când o colegă i-a spus că aceasta se menajează în timpul unei repetiții de spectacol. Actrița a realizat că această menajare a propriei persoane o împiedică să fie cea mai bună în acel spectacol.

,,Mă menajam în sensul că, îmi era frică să nu mă lovesc dacă cad sau când cineva îmi dă o palmă, îmi era frică să nu mi-o dea prea tare’’, adaugă actrița

,,Mi-e greu să dau palme colegilor mei”, mărturisește Ștefana, că pe dinăuntru transpiră și plânge când este pusă să dea palme” doare .

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

,,Să pot să îmi fac meseria bine toată viața. Să joc mult și bine!” , dezvăluie Ștefana fără a sta pe gânduri

