Comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609 va avea premiera vineri, 25 august, de la 20:30, la Antena 1

Din 24 si 25 august, #JoiVin devin seri de super seriale româneşti. La Antena 1, după premiera celui de-al doilea sezon Lia – Soţia soţului meu, joi, 24 august, de la 20:30, serile de vineri vor sta sub semnul comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY