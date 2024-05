Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 39 și 40, sezonul 2, din 24 mai. Victor cere test de paternitate pentru Toma

În episoadele 39 și 40 ale serialului Lasă-mă, îmi place! Camera 609 acțiunea se concentrează în jurul trăirilor lui Victor, cu privire la micuțul Toma și la frica de a-i mărturisi Evei că Iulia i-a spus că e tatăl copilului. Episoadele difuzate pe 24 mai 2024 pe Antena 1 și în AntenaPLAY au în spatele umorului o lecție de viață impresionantă: sinceritatea și încrederea reprezintă cheia armoniei în familie.

Episodul „Jarul potolit te arde” începe cu coșmarul lui Victor. Acesta visează că Iulia și Eva sunt în aceeași cameră și îi cer lui lucruri pentru cei doi copii ai lor. Victor spune numele „Toma” în somn, iar Eva îl aude. Îngrijorată de starea lui Victor, Eva încearcă să afle de ce este atât de abătut, însă bărbatul nu are curajul să-i dezvăluie că Iulia spune că el este tatăl copilului ei. Pentru că își imaginează că dacă-i spune că are un alt copil cu Iulia Eva s-ar despărți de el, Victor nu este sincer și nu recunoaște ce-l macină. Eva se gândește că numele visat de Victor ar fi un nume bun pentru copilul lor.

Când vede că Eva își face bagajul pentru maternitate, Victor se sperie, crezând că vrea să-l părăsească: „Eva? Ce faci, pleci? De ce ți-ai face bagajul?”, a spus Victor îngrijorat, în timp ce Eva se amuză copios: „Da! Plec! Plec la spital! Am uitat să-ți spun, sunt gravidă! Ce ai? Te comporți ciudat în ultimul timp! Dacă s-a întâmplat ceva, orice, poți să-mi spui! Sunt aici să ascult orice vrei să-mi spui! Ești emoționat că vine bebe, nu? Și eu abia aștept să vine bebele nostru! Când eram mică, la mine în familie se mințea mult! Tata inventa tot felul de povești, mama se prefăcea că le crede și n-aș vrea să ajungem și noi în situația asta! Dacă s-a întâmplat ceva, poți să-mi spui! Aș fi foarte dezamăgită să știu că suntem în aceeași situație!”, i-a spus Eva lui Victor, care i-a dat asigurări că va avea grijă să nu sufere.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 39, sezonul 2, din 24 mai. Eva leșină pe stradă, dar este prinsă de tatăl ei

Eva merge să-și cumpere cele necasare pentru naștere de la farmacie și se întâlnește cu un om al străzii, care îi cere ceva de mâncare. Când vede că Eva este însărcinată, omul îi dă un sfat extrem de emoționant.

„Să-l iubiți, doamnă, când va veni! Pe mine mama m-a dat din prima zi! Nici măcar o zi nu cred că m-a ținut. De-aia vă zic să-l iubiți. Aveți tătic pentru bebe? Da? E băiat nu-i așa? Nu vă speriați! Dacă aveți și tătic este extraordinar! Familia e totul penturu un copil! Doamnă, sunteți o femeie fericită! Aș vrea să vă mai rog ceva pentru bebe: Să-l țineți în brațe! Tot timpul! Eu cred că dacă are dragostea voastră e tot ce-i trebuie! O să fie un copil fericit! Să aveți o naștere ușoară! Fiți binecuvântată, doamnă!”

Răvășită de vorbele omului, Eva leșină pe stradă, dar este prinsă și dusă acasă de tatăl ei, care era prin zonă.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 39, sezonul 2, din 24 mai. Diana îi spune Iuliei ce așteptări are de la ea: „După ce Victor pune mâna pe miliardele alea, vreu și ea partea mea”

Iulia îi mărturisește Dianei că are mustrări de conștiință după ce i-a spus lui Victor că este tatăl lui Toma și o întreabă ce așteptări are de la ea și ce speră să obțină dacă va ajunge să trăiască mai bine. Diana îi arată Iuliei bugetul de familie pe care l-a întocmit cu mama ei și îi spune că își dorește să nu mai aibă nevoie de acea hârtie, adică, după ce Victor pune mâna pe „miliardele alea”, vrea și ea partea sa. „Mi-e că-i distrug viața pe care o are cu Eva. De Victor zic. Nu ne era atât de rău nici înainte. Da, înțeleg ce spui, ne-ar putea fi mai bine financiar”, a spus Iulia.

Doamna Doina o roagă pe Mara să se intereseze pe Internet ce presupune un divorț și se îngrijorează gândindu-se că poate „răposatul” vrea să-i ia jumătate din casa pe care a construit-o cu greu, crescând și trei fete ca mamă singură.

Doru îl convinge pe Victor să-l angajeze la firma lui pe post de paznic, după ce Adina i-a cerut, cu amenințarea șlapului să-și găsească un loc de muncă și să nu mai fie „Doru Trădătoru', Doru Mințitoru', sau Doru Aburitoru' care s-a „încurcat cu răposatu'”.

Luminița merge la Diana în căutare de informații, iar fata îi spune că băiețelul Iuliei este și al lui Victor. Informația o face pe Lumi să se gândească la faptul că ar mai avea o șansă la moștenire.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 40, sezonul 2, din 24 mai. Victor vrea test de parternitate pentru fiul Iuliei

Episodul „Păcatul vechi aduce rușine nouă” începe cu momentul în care Eva îi cere tatălui ei să-i cânte așa cum o făcea când era mică. Viitoarea mamă se emoționează și începe să-și ierte tatăl care le-a abandonat pe ea și surorile ei când în copilărie.

Victor îi cere Iuliei un test de paternitate pentru Toma. Iulia îi mărturiește Dianei că nu e sigură dacă tatăl lui Toma este Victor, iar Diana își dă seama că Iulia l-a înșelat pe Victor. Diana o sfătuiește pe Iulia să-l șantajeze emoțional pe Victor pentru a renunța la testul de partenitate.

Marius și Doru sunt puși la curățenie în casa doamnei Doina, după ce aceasta i-a găsit pe cei doi de dimineață, unul în pat cu Mara și celălalt în pat cu Adina. Eva îl interoghează pe Marius și află că l-a dus cu mașina pe Victor acasă la Diana, acolo unde se afla și Iulia.

Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episodul 40, sezonul 2, din 24 mai. Victor se răzgândește cu privire la testul de paternitate: „Toma e copilul meu”

Victor merge la Iulia pentru testul de paternitate, dar se răzgândește să facă acel test.

„Să știi că mie nu-mi convine că trebuie să treacă prin experiența asta. Încep să cred că mai bine nu-ți spuneam! Noi doi ne-am descurcat bine și fără tine până acum este fiul tău”, i-a spus Iulia lui Victor

„Iulia, tu când m-ai părăsit nu mi-ai dat nicio explicație! A existat altcineva, nu?”, a spus Victor.

„Explică-mi de ce aș face chestia asta? Crezi că pentru mine e plăcut?”, i-a spus Iulia.

„Trebuie să facem testul ăsta! Mi-am refăcut viața cu altcineva, avem un copil pe drum! Trebuie să știu și eu cu siguranță înainte să-i spun Evei”, a spus Victor.

Victor vede pe corpul lui Toma un semn din naștere ca al lui și concluzionează: „Nu mai facem niciun test pentru că Toma e copilul meu!”.

