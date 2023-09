Lia - Tot ce nu se vede, sezonul 2, episodul 5. Doinița Oancea, mărturisiri sincere de pe platourile de filmare

Doinița Oancea, actrița care o aduce în fața telespectatorilor pe Gabi Vornicu, în fiecare joi, de la 20:30, în „Lia – Soția soțului meu”, dezvăluie tot ce nu se vede în serial, în episodul 6 din Lia – Tot ce nu se vede.

"Lia - Tot ce nu se vede" este o producție exclusivă AntenaPLAY care le permite fanilor serialului să pătrundă în culise, la filmări, alături de actorii lor preferați.

După Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Oana Zara, Kira Hagi și Tina Duceac este rândul Doiniței Oancea să facă dezvăluiri din spatele camerelor de luat vederi.

Întrebată cum evoluează în continuare personajul ei în sezonul 2 al serialului, Doinița declară ferm că „Găbița din sezonul 2 își protejează și mai bine teritoriul!”.

Actrița dezvăluie detalii despre relația dintre Gabi și Pavel Vornicu. Trecând de la relația de dragoste pe care o interpretează în serial alături de Alexandru Ion, Doinița Oancea face mărturisiri în acest interviu despre ce înseamnă pentru ea iubirea și ce este cel mai important pentru ea într-o relație.

„N-am ajuns la stadiul acela , eu Doinița, să pot să iubesc necondiționat și să accept vreodată toate lucrurile pe care ar putea să mi le facă un om și eu să pot să trec peste ele”, mărturisește actrița în Lia - Tot ce nu se vede.

Care au fost cele mai dificile secvențe pe care le-a filmat până acum pentru sezonul 2 al serialului, ce părere are Doinița Oancea despre acțiunile Găbiței, dar și ce se întâmplă mai departe cu personajele și povestea din Lia – Soția soțului meu, descoperiți în noul episod din Lia – Tot ce nu se vede.

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a re venit cu un nou sezon, la Antena 1.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu a avut premiera pe 12 ianuarie 2023, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.