Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 19 din sezonul 3. Ana Bodea: „Sezonul 4 nu seamănă cu nimic din ce ați văzut până acum!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 19 din sezonul 3. Ce se întâmplă în sezonul 4, ultimul capitol al poveștii

Ultimul episod din culisele sezonului 3 vine cu dezvăluiri despre ce se va întâmpla în sezonul 4 al serialului Lia – soția soțului meu, sezon care le va aduce telespectatorilor finalul mult așteptat al poveștii.

Ana Bodea, Ștefan Floroaica, Ioana Blaj, Ilinca Goia, Vlad Gherman, Alexandru Ion și Carmen Ionescu mărturisesc care au fost cele mai importante momente ale sezonului 3 și fac dezvăluiri despre sezonul 4.

„Alice în sezonul acesta s-a autodepășit. A ajuns să facă lucruri pe care nu a crezut că le va face vreodată.”, a mărturisit Ioana Blaj.

„Pentru mine sezonul 3 a fost unul foarte colorat.”, a spus Ștefan Floroaica, în timp ce Ana Bodea a precizat că sezonul 3 a fost cel mai greu pentru ea.

„Am jucat și interpretat situații mult mai grele decât tot ce am făcut până acum. Mi se pare că și pentru telespectatori a fost palpitant și s-au întâmplat foarte multe lucruri la care nu s-ar fi gândit niciodată.”, a menționat Ana Bodea.

„Triunghiul amoros a fost neașteptat până și pentru mine. Deși la un moment dat, când se vorbea despre direcția personajului, mi s-a dat de înțeles că o să se întâmple asta, dar atunci când am citit și am văzut cum evoluează, m-a luat foarte tare prin surprindere.”, a precizat Alexandru Ion.

„Provocarea este că față de primele sezoane, când Andi era mai golănaș, în sezonul 3 s-a apropiat foarte mult de Otilia, de familia lui.”, a transmis și Vlad Gherman.

„Cel mai mult la Maria în sezonul 3 mi-a plăcut puterea ei de a trece peste orice și de a se lupta cu dinții și cu toată forța ei să rezolve.”, a spus Carmen Ionescu.

„Pentru Otilia cel mai important în sezonul acesta a fost când pătimește și suferă pentru nepoțel și prin tot ce a trecut nepoțelul ei.”, a zis Ilinca Goia.

În ceea ce privește sezonul 4 și, de altfel, ultimul capitol al poveștii, actorii care dau viață îndrăgitelor personaje din Lia - soția soțului meu au promis multe surprize și momente neașteptate. Ioana Blaj a adăugat că nici în ultimul sezon „nu vom scăpa de Alice”.

„Când am citit, mi-a picat falca, real vorbind!”, a spus Ștefan Floroaica despre sezonul 4.

„Sezonul 4 nu seamănă cu nimic din ce ați văzut până acum! Se schimbă total!”, a precizat și Ana Bodea.

„Și pe noi ne-a luat prin surprindere. Cred că pe voi o să vă țină lipiți de televizor.” a zis Ioana Blaj, care a adăugat: „Sezonul 4 va fi cel mai bun dintre toate!”

Alexandru Ion a promis că în sezonul 4 telespectatorii vor descoperi un balans perfect între momentele dramatice și cele de destindere.

„Sezonul 4 va readuce în prim-plan niște întâmplări care păreau de mult timp îngropate.”, a dezvăluit actorul.

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.