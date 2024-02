Seria Lia - Tot ce nu se vede, episodul 6 din sezonul 3. Alecsandru Dunaev: „M-am născut pe mal de Dunăre și nu știu să înot!”

Ce se întâmplă în culisele serialului Lia - Soția soțului meu. Descoperă actorii care dau viață personajelor, emoțiile din spatele camerelor de luat vederi și povestea producției românești. Tot ce vrei e să dai PLAY! Vezi episoade integrale Lia - Tot ce nu se vede în AntenaPLAY!

Noul sezon din culisele serialului Lia – Soția soțului meu vine cu povești inedite despre actori. În fiecare episod din sezonul 3 Lia – Tot ce nu se vede, un actor din distribuția serialului vine în fața camerelor din culise și dezvăluie detalii surprinzătoare din viața personală.

Lia - Tot ce nu se vede, o producție exclusivă AntenaPLAY

Noul sezon din seria Lia – Tot ce nu se vede îi provoacă pe actorii din distribuția serialului să „caute” prin amintiri și să răspundă cu sinceritate la o mulțime de întrebări. Fanii Lia – soția soțului meu au ocazia să îi cunoască mai bine pe actorii lor preferați, urmărind interviurile exclusive din culisele sezonului 3 Lia – Soția soțului meu.

Lia - Tot ce nu se vede, episodul 6. Alecsandru Dunaev: „M-am născut pe mal de Dunăre și nu știu să înot!”

Alecsandru Dunaev, actorul care îl aduce în fața telespectatorilor pe Răzvan, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, în Lia – Soția soțului meu, dezvăluie detalii inedite din viața personală, în noul episod din culisele serialului.

Alecsandru Dunaev acceptă provocarea de a răspunde la o mulțime de întrebări și oferă răspunsuri neașteptate.

Prima dată când

Alecsandru Dunaev este mai sincer ca oricând la această categorie.

Cum a fost primul casting din viața ta?

„Nu știam unde să mă uit, nu știam cum să stau, nu știam ce să fac”, măturisește actorul. „Nu înțelegeam absolut nimic!”

Care este primul rol pe care l-ai interpretat vreodată

„La grădiniță, am fost Motanul Încălțat”, relatează el. „Nu-mi amintesc nimic de atunci.”

Acesta află că și Ștefan Floroaica a avut același rol, ceea ce duce la lansarea unei provocări din parea actorului: „Câți Motani Încălțați mai avem în țara asta?”

Ce ai făcut cu primii bani câștigați de tine? Pe ce i-ai cheltuit și cum te-ai simțit?

„Primii bani câștigați au fost din teatru. Eram colaborator cu Teatrul Jean Bart din Tulcea - roluri de figurație, că eram actor amator - și, cu primii bani, am cumpărat un acvariu mai mare pentru broasca mea țestoasă”, mărturisește Alecsandru.

Povestește-ne despre prima călătorie din viața ta în care ai avut voie să pleci singur

„Finalul clasei a IX-a. Am fost la un festival de folk”, spune tânărul. „Au fost multe lupte de convingere cu părinții. (...) Plecam în Deltă cu gașca să cântăm la chitară. Nu prea suna bine.”

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima filmare din viața ta

„Partenerul meu a fost o pisică și trebuia s-o conving să vină fix la momentul ideal”, relatează actorul.

Cum s-a întâmplat și cum te-ai simțit prima dată când te-a recunoscut cineva pe stradă

„Era la Adela, era într-o perioadă în care nu mai găseam resorturi să împrospătez personajul, simțeam că merg în gol, simțeam că ceva e în neregulă și m-am dus cu mașina la un fast-food (...) și m-a recunoscut casierița. M-a încărcat de o energie atât de faină și m-am bucurat atât de mult pentru că, în sfârșit, primeam un feedback din partea telespectatorilor. În sfârșit, aveam certitudinea că ceva fac bine acolo”, mărturisește el.

Care este prima celebritate pe care ai întâlnit-o în persoană

„Eram la mare, tata lucra pe-o macara, refăcea digul din portul Tomis (...) și mergeam înspre Poarta 2 a portului și pe faleză era un restaurant. (...) În stânga mea, la masă, stătea Jean Constantin. A fost o bucurie imensă pentru mine să-l pot privi. (...) N-am îndrăznit să îl salut. (...) Nu-mi permit să stau cu o legendă de vorbă”, povestește Alecsandru Dunaev.

Cum a fost și cum te-ai simțit la prima premieră din viața ta

„Decembrie 2008. Teatrul Jean Bart din Tulcea. Steaua fără nume. (...) Pe contract scria Tânăr 1” spune el. „A fost fascinant nu atât la premieră, cât în cadrul repetițiilor, căci eu fiind în liceu regizorul mă trimitea acasă mai devreme (...) să pot să mă ocup de școală, dar eu nu voiam să plec.”

Care este prima alegere importantă pe care ai făcut-o în viața ta

„Eram la petrecerea de după o premieră, cred că Visul unei nopți de vară, dacă nu mă înșel, eram clasa a XII-a (...) și regizorul m-a întrebat: <<Ce faci după ce termini liceul?>> Zic: <<Mă duc și dau admitere la Politehnică.>> <<Dă și la Teatru!>> În secunda aia am decis”, dezvăluie actorul.

Care este primul moment din viața ta în care ai simțit că ai reușit și ai fost mândru de tine din punct de vedere profesional

„Teatrul Foarte Mic, București”, își aduce el aminte din momentul în care a avut spectacolul de Licență.

Alecsandru vede ca un triumf momentul în care a reușit să-și invite părinții la teatru ca să îl vadă jucând.

Care este cel mai recent lucru pe care l-ai făcut pentru prima dată în viață

„M-am blocat. Și nu, nu este pentru prima dată în viață”, se amuză el.

Regrete discrete

La această categorie Alecsandru a dezvăluit și mai multe lucruri despre persoana din spatele camerelor de luat vederi.

Ce regreți că ai mâncat vreodată

„Sunt foarte gurmand și cumva am și stomacul foarte tare”, dezvăluie el.

„Cred că ar trebui să mă duc la un America Express”, adaugă el, după ce a povestit un episod nu tocmai amuzant cu o mâncare de mazăre.

Ce regreți că n-ai făcut niciodată până acum

„Îmi doresc să fac rolul principal în lungmetraje, dar nu pot să zic că regret. Nu mi-a venit timpul”, spune el resemnat. „Că n-am învățat să înot până acum! Asta regret. Am aproape 33 de ani, mă cheamă Alecsandru Dunaev, se poate traduce ca Dunăreanu (...), m-am născut pe mal de Dunăre și nu știu să înot. Încă!”

Unde regreți că ai întârziat și era important să nu întârzii

„Într-o dimineață, la o filmare”, mărturisește tânărul, povestind ce a pățit din propria vină.

Ce regreți că ai băut vreodată

„Eram mic (...) am luat din dulap o sticlă care părea să fie apă (...) Atunci am simțit cum se curăță tot sistemul meu digestiv”, se amuză el.

Ce regreți că ai uitat în mașina de spălat

„Regret că mi-am spălat un ursuleț din copilărie”, dezvăluie actorul.

Ce obiect regreți că ai pierdut

„O figurină cu un personaj din desene animate”, relatează acesta.

Ce regreți că ai cumpărat

„Un megafon pe care nu l-am folosit”, spune el.

Ce obicei de zi cu zi regreți că ai

„E un obicei al generației. Mă surprind că scrollez”, spune el foarte sincer.

Ce regreți că n-ai cumpărat

„Două magnetofoane”, se amuză Alecsandru.

Ce regreți că ai stricat/spart

„Ceasul tatălui meu”, își aduce el aminte. „Ăla a fost un regret destul de mare până mi-am dat seama că pot să mă duc la ceasornicar.”

Ce regreți că ai purtat vreodată

„Eu sunt alergic la lână și mi-am dat seama de asta foarte târziu”, dezvăluie actorul.

Ce regreți că n-ai învățat de mic

„Să înot”, spune el.

Fel de fel

În cadrul acestei categorii Alecsandru le dezvăluie telespectatorilor o parte din aspirațiile sale pentru viitor.

Cu cine aveai postere pe pereți în copilărie/adolescență

„Un poster cu Gică Hagi, pe care l-am compus din mai multe bucățele”, mărturisește tânărul.

Ce fobii ai

„Lâna”, se amuză el.

Care este cel mai rebel lucru pe care l-ai făcut în adolescență

„Mi-am lăsat barbă”, dezvăluie Alecsandru, povestind un episod de la școală.

Care este filmul de groază care ți-a marcat copilăria

„Nu m-a marcat neapărat pe moment, dar știu că, în cadrul filmului, toate lucrurile rele se întâmplau la ora 3 dimineața”, spune el.

Care este cea mai frumoasă zi din viața ta

„Fiecare zi în care îmi exercit meseria și se întâmplă să iasă lucruri minunate din acel exercițiu”, mărturisește Alecsandru.

Ce lege ai încălcat fără să vrei

„Aveam cred vreo 17 ani și mă plimbam cu prietenii prin parcurile muicipiului Tulcea și ne-am așesat în niște leagăne și-am început să ne dăm în leagăne până când a venit Poliția Locală și ne-a amendat pentru că aveam cu mult peste vârsta legală”, relatează actorul.

Care este cel mai mare vis al tău pe plan profesional

„Aveam o listă mai demult cu rol principal în televiziune, în serial TV, rol principal în lungmetraj, rol principal pe scena națională (...) În momentul în care le ating, o să-mi doresc noi roluri princpale”, dezvăluie acesta.

Dacă ai putea să iei orice de pe setul serialului și să-ți rămână ție ce ai lua

Toată bucuria asta pe care o resimt în momentul în care mă reîntâlnesc cu echipa de la filmare”, spune Alecsandru Dunaev. „E un sentiment tare plăcut. Într-un fel mă întorc acasă.”

Citește și: Lasă-mă, îmi place! Camera 609, rezumat episoadele 11 și 12, sezonul 2, din 12 februarie 2024. Scandal între familii

Despre serialul Lia - soția soțului meu, disponibil joia, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Serialul Lia – soţia soţului meu, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, a revenit cu un nou sezon, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastã experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite şi aduce în prim-plan noi situaţii cu totul neaşteptate.

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului meu, sezonul 3, a avut premiera pe 11 ianuarie 2024, la Antena 1. Producţia difuzată în fiecare joi la Antena 1 este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.