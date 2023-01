Alexandru Ion din „Lia - Soția soțului meu” s-a logodit! Cine este cea care i-a furat inima: „În 2024 o să ne căsătorim”

Alexandru Ion îl interpretează pe Pavel din serialul „Lia - Soția soțului meu”, fratele mai mare al lui Petru și poate fi văzut în fiecare joi, de la 20:30. Actorul a dezvăluit că trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Rolul din serial îi aduce împlinire, iar de curând, i-a dat inelul de logodnă iubitei sale.

Alexandru Ion a cerut-o de soție pe iubita lui cu un inel asemănător celui purtat de Kate Middleton: „M-am dus la sigur”

Alexandru Ion trăiește o frumoasă poveste de dragoste de un an și 8 luni cu Evelyne, o tânără pe care a cunoscut-o într-o modalitate inedită. În cadrul unui interviu pentru Unica, actorul recunoscut că el și viitoarea lui soție s-au cunoscut pe o aplicație de dating. Și da, ați citit bine „viitoarea soție”, pentru că Alexandru nu a stat foarte mult pe gânduri și a cerut-o de soție pe iubita lui.

„Pe plan personal sunt cel puțin la fel de bine, pentru că m-am logodit recent, pe 21 decembrie. Trăiesc cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții personale și mă bucur enorm că se suprapune cu cea mai înfloritoare perioadă din punct de vedere al vieții profesionale. Logodnica mea nu e colegă de breaslă, e în cu totul și cu totul alt domeniu, nu are legătură cu lumea artistică sau, mă rog, are acum legătură cu lumea artistică prin asocierea cu mine. Ne-am cunoscut pe Tinder și de acolo au evoluat lucrurile”, a declarat Alexandru Ion pentru Unica.ro.

Actorul a fost atent la dorințele iubitei sale și a cerut-o de soție cu un model de inel pe care ea l-a văzut la Kate Middleton. Pentru că bijuteria a fost personalizată pe comandă cererea în căsătorie a mai întârziat câteva luni.

„Am trimis primul email pentru comanda inelului la un an și patru luni după ce ne-am cunoscut și a durat vreo 4 luni până când s-a făcut inelul. Logodna în sine s-a întâmplat la un an și 8 luni. E un inel făcut pe comandă și am lucrat mult cu Malvina Cservenschi pentru execuția acestui inel. Știam că ea menționase, la un moment dat, că e un anumit model de inel pe care l-a văzut la Kate Middleton și îi place și i-am făcut o adaptare a acelui model, pentru că știam că îi place. M-am dus la sigur”, a mai declarat Alexandru Ion pentru Unica care a mai spus că nunta va avea loc, cel mai probabil, în 2024.

„Cel mai devreme în 2024 o să ne căsătorim”, a mai spus actorul.

În cadrul aceluiași interviu oferit revistei Unica, Alexandru Ion a vorbit și despre rolul său din serialul Lia - Soția soțului meu. Actorul este convins că joacă rolul unui personaj plin de umor, dar care poate demonstra oricând mai mult decât s-ar aștepta cei din jur.

„Îmi place să cred că Pavel va fi o pată de culoare si o sursă de umor, dar și un veritabil om din umbră, capabil de acțiuni profund neașteptate. Mă bucură deopotrivă să revin în această echipă și să joc o tipologie mai degrabă nouă pentru mine, mai ales că asta se întâmplă într-un context care oferă ocazia unei dezvoltări ample, pe parcursul unui număr mare de episoade”, a spus el despre personajul său.

Lia - Soția soțului meu, noul serial de la Antena 1. Care este povestea

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – Soţia soţului meu va fi difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Episoadele integrale ale serialului Lia - Soția soțului meu pot fi văzute integral pe AntenaPlay.