Lia – Soția soțului meu, episoadele 1 și 2 din 12 ianuarie 2023. Lia și Petru se căsătoresc. Soția se trezește din comă profundă

Lia Călin (Ana Bodea) și-a pierdut părinții la o vârstă fragedă, mama la doar 8 ani și tatăl nu cu mult timp în ură. Rămasă singură, are nevoie de sprijinul unei familii mature pentru a-și putea împlini pasiunile, dar și viața de tânăr, urmând studii superioare pentru a se putea realiza.

Lia – Soția soțului meu, episodul 1 din 12 ianuarie 2023 difuzat la Antena 1. Lia vine la București la mătușa Maria Pescaru și îl cunoaște pe Petru Vornicu

Moartea tatălui a marcat-o profund, iar acest lucru a determinat-o să țină memoria tatălui său vie prin intermediul primei sale cărți, urmând pasiunea figurii sale paterne pentru scris pe care a avut-o întotdeauna. Ea a hotărât să meargă la facultatea de Litere din București și să locuiască cu mătușa ei Maria Pescaru (Carmen Ionescu) și unchiul Marcel Pescaru, singurii pe care s-ar putea bizui.

Însă, când a ajuns în București, Lia Călin (Ana Bodea) s-a confruntat prima dată la maturitate cu viața urbană, cu haosul, agitația și pericolele unui oraș mare în care te poți pierde ușor. Lovită de un trecători în timp ce încerca să găsească un mijloc de transport, Lia și-a scăpta telefonul, care s-a spart și nu a mai putut fi deschis. Acest lucru i-a încurcat cu totul planurile. Mătușa ei a fost speriată de întârzierea nepoatei, în timp ce unchiul ei nu a părut deloc încântat de venirea ei.

Șirul evenimentelor neplăcute a continuat. Când a coborât din autobuz la stația greșită, șoferul i-a adresat cuvinte urâte. În cele din urmă, Lia a fost atacată de doi indivizi, pentru a se salva, a reușit să fugă în pădure.

A fost salvată de Petru Vornicu, dar ea nu a avut pic de încredere în el, crezând că doar aplica niște tactici pentru a fi urcată mai ușor într-o mașină străină. Filmul urmărește călătoria emoționantă a Lianei, în care ea învață să își depășească temerile și să găsească încredere în oameni, în ciuda pierderii tragice a părinților ei.

Lia a fost total neîncrezătoare în Petru Vornicu, cel care a salvat-o din ghearele celor doi indivizi care au încercat să o sperie și a fost nevoită să fugă prin pădure. Tânărul a luat-o blajin la el în mașină, deși a fost nevoit să o ridice pe sus.

A fost nervoasă întregul drum crezând că totul este o înscenare și cineva vrea să profite de ea. Ajunsă la casa Vornicu, acolo unde o aștepta mătușa sa Maria, acesta a fot uimită că a ajuns cu bine, însă fără să-și dea seama, ieșindu-și din fire, a spus cuvinte nepotrivite la adresa casei aflate la o distanță însemnată.

Acolo, mătușa Maria a întâmpinat-o cu brațele deschise, aflând că acolo stă și Petru Vornicu, cunoscutul bărbat al familiei înstărite. Mătușa a rugat-o să-și ceară scuze doamnelor Otilia Bădescu, Gabriela Vornicu și Ema Vornicu, cele care au asistat la accesul său de furie, moment în care Lia s-a confruntat cu primul stereotip dureros: “De parcă mi-ar păsa cum vorbești tu! Da, știm și noi că provincialii pot fi mai needu….mai temperamentali”, i-a spus Otilia Bădescu, doamna înstărită a familiei.

Replica Liei nu a întârziat să apară: “Poate nu aș fi fost așa needucată dacă domnul Vornicu nu m-ar fi luat pe sus să mă arunce în mașină. Poate dacă mi-ar fi zis cum îl cheamă și nu s-ar fi comportat ca un bădăran aș fi reacționat altfel”.

Lia și-a făcut o părere diferită de cea a familiei față de Petru Vornicu: "Mi se pare fix genul ăla de bogătaș arogant, crescut în puf". Aceasta află de la verișoara sa Dana Pescaru (Oana Zara) că Petru Vornicu este foarte diferit de părerea pe care ea și-a făcut-o, aflând totodată că aceasta are și un copil.

Robi, fiul lui Petru Vornicu simte lipsa mamei, lucru care l-a făcut să fugă din cameră și să se urce într-un copac pentru a fi mai aproape de ea. El știe că mama sa este înger în Rai. În timp ce întreaga familie era disperată, Lia l-a găsit, iar el a pus o întrebare care a uimit: “Tu cine ești? Te-a trimis mama mea?”. Mama lui a suferit un accident de mașină în urmă cu trei ani.

Lia – Soția soțului meu, episodul 2 din 12 ianuarie 2023 difuzat la Antena 1. Petru Vornicu divorțează de soția aflată în comă și se căsătorește cu Lia Călin

În cel de-al doilea episod din serialul Lia - Soția soțului meu | Sezonul 1, de pe 12 ianuarie 2023, între Pavel Vornicu, și soția acestuia, Gabi, lucrurile nu stau tocmai bine. Fratele lui Petru are o relație extra conjugală chiar cu Dana Pescaru, verișoara Liei, cu care se vede pe ascuns.

Ușor ușor, Lia începe să aibă încredere tot mai mare în Petru și îi face acestuia o vizită la birou. Petru o invită apoi pe tânără să viziteze Bucureștiul și la finalul zilei totul se termină cu un sărut între cei doi.

În cel de-al doilea episod din serialul Lia - Soția soțului meu | Sezonul 1, de pe 12 ianuarie 2023, relația dintre Lia și Petru evoluează spectaculos și foarte rapid, iar cei doi ajung să-și petreacă noaptea împreună într-un cadru foarte romantic.

Petru Vornicu divorțează de soția lui care se află în comă profundă

Petru simte că se îndrăgostește tot mai mult de Lia și ia o decizie radicală! Decide să divorțeze de soția lui, Alice, chiar dacă aceasta se află în comă profundă pe patul de spital. El și-a dorit încă dinaintea accidentului să divorțeze. Paul se afla la volan cu soția lui și i-a mărturisit gândurile sale, Alice a fost înmărmurită și a făcut un gest teribil: “Mai bine murim amândoi decât să divorțăm”, moment în care a tras de volanul ținut de Petru provocând un accident teribil, ea ajungând în comă.

La spital, Petru s-a dus și a strâns-o de mână pe soția lui aflată în comă și i-a spus că a găsit pe cineva, că iubește din nou și că poate iubi. Acesta a sunat avocatul să înainteze divorțul, însă actele nu pot fi semnate decât de împuternicitul legal în cazul lui Alice, aceea fiind Otilia Bădescu, mama sa, pe care a pus-o să semneze un act fără să știe ce e acolo. Practic, a semnat divorțul.

Petru Vornicu și Lia Călin se căsătoresc! Vestea că soția sa s-a trezit cade ca un trăznet peste Lia!

Petru Vornicu tocmai a decis sa-si schimbe viata radical. El a avut o experienta dureroasa in trecut, dupa ce sotia sa a provocat accidentul și a rămas în comă. Acum, el a cunoscut o tanara frumoasa si ambitioasa, Lia Călin, și a decis să o ceară în căsătorie, chiar dacă abia a cunoscut-o.

Lia, la randul ei, este încântată de propunerea lui Petru și se simte atrasa de el. Ea vede în el un barbat matur, stabil si sigur pe el, care o intelege si o sustine in tot ceea ce face. Ea este dispusa sa ia aceasta decizie importanta si sa inceapa o noua viata alaturi de el, în ciuda situației delicate în care el se află. Lia știe că soția lui a murit.

Cei doi se căsătoresc în secret și ajung acasă unde au parte de o surpriză uriașă. Otilia a reacționat extrem de rau, spunând că nu va fi de acord cu așa ceva.

În timp ce Petru explica familiei lui cum de a luat această decizie, Lia se afla în camera sa. Telefonul suna chiar de la spital. Lia a răspuns, iar de la celălalt capăt s-a auzit: "Domnul Vornicu, avem vești extraordinare! Soția dumneavoastră tocmai s-a trezit".

Lia - Soția soțului meu, noul serial de la Antena 1. Care este povestea

Produs de Ruxandra Ion şi Dream Film Production, serialul Lia – soţia soţului va fi difuzat în fiecare joi la Antena 1. Producția semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion este o adaptare liberă după drama turcească Asla Vazgeçmem - Never let go.

Producția aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

Protagoniștii noului serial de la Antena 1 sunt Ana Bodea, care îşi face debutul ca actriţă cu acest rol, Ştefan Floroaica, multiplu medaliat la campionatul Naţional de Brazilian Jiu Jitsu şi actriţa Ioana Blaj, cunoscută publicului de serial din rolurile Iza (Fructul Oprit), Irina (Sacrificiul) sau Rodica (Adela).

Episoadele integrale ale serialului Lia - Soția soțului meu pot fi văzute integral pe AntenaPlay.

