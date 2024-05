Lia - Soția soțului meu, rezumat episoadele 39 și 40, sezonul 3, din 23 mai 2024. Petru se trezește din comă și nu știe cine e Lia

În episoadele 39 și 40 din Lia - Soția soțului meu, Pavel o cere de soție pe Dana, iar Gianni și Petru fac accident de mașină. Alice refuză să se mai căsătorească cu Răzvan, iar Lia află că este însărcinată. Vezi cele mai noi episoade pe Antena 1 și în AntenaPLAY!

În episodul 39, „Totul se dă peste cap”, Gianni și Petru fac accident de mașină și ajung în spital. Petru este în stare gravă.

„De ce ți-e frică nu scapi, indiferent de câte promisiuni îți faci, oricât de mult încerci să speri la ce e mai bun.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Petru și Gianni fac accident de mașină

Episodul 39 începe cu Petru care îl amenință cu pistolul pe Gianni în mașină

„Trage odată! E greu să omori?”, întreabă Gianni.

„I-am promis Liei că nu îți fac nimic!”, răspunde Petru.

„Atunci ce cauți aici? Vrei să mă impresionezi? Crezi că mi-e frică de un pistol?”, îl întreabă Gianni.

„Vreau să ne lași în pace!”, spune Petru.

Gianni pornește mașina și după un schimb de replici cu Petru pierde controlul volanului și fac accident.

„Petru și Gianni au avut accident și sunt în spital!”, o anunță Nadia pe Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Pavel o cere de soție pe Dana

„Nu trebuia să fii la petrecerea burlacilor? S-a întâmplat ceva? Pari supărat.”, îl întreabă Dana pe Pavel.

„(...) Mă gândeam la ce a zis Lia azi-dimineață... Că poate ar trebui să ne căsătorim.”, moment în care Pavel se pune în genunchi și o cere de soție pe Dana.

„Dana Pescaru, vrei să fii soția mea?”, o întreabă Pavel pe aceasta.

„Da! Da! Da! Normal! Da!”, răspunde Dana.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Sorin s-a împăcat cu Sia

„Am motive de sărbătoare. Pe mine mă doare în cot că nu se ține nunta asta, că am de ce să fiu fericit. M-am împăcat cu Sia, mamă!”, le-a spus Sorin părinților săi.

Între timp, își face apariția și Dana care își anunță familia că Pavel a cerut-o de soție.

„Ce mă bucur mamă pentru tine! În sfârșit!”, a exclamat Maria.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Lia și Alice îl vizitează pe Petru în spital după accident

„O să te faci bine, da?”, îi întreabă Lia pe Petru, aflat pe patul de spital.

„Dacă nu scap... Ascultă-mă! Vreau să știi că m-ai făcut foarte fericit și că mi-ai schimbat viața. Te iubesc foarte mult!”, a zis Petru, moment în care are o criză și intră în stop cardio-respirator.

„Nu vreau să ne spunem ultimul <<te iubesc>>!”, strigă Lia.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Alice refuză să se mai căsătorească cu Răzvan

Răzvan vine la spital să vorbească cu Alice.

„Ce cauți aici?”, îl întreabă Alice pe Răzvan.

„Petru e vărul meu.”, îi răspunde acesta.

„Așa, și ai venit să te asiguri că moare ca nu cumva să fug după el?!”, continuă ea.

„Hai, Alice, spune dacă nu vrei să ne căsătorim! Nu are sens să te porți așa!”, zice Răzvan.

„Tu crezi că de prostia ta de nuntă îmi pasă acum?”, îl întreabă Alice.

„Bine! Atunci renunț eu!”, precizează Răzvan.

„Și uite ce mai sufăr!”, îl ia Alice peste picior.

„Păi tocmai aia e, că nu îți pare rău deloc!”, încheie Răzvan și pleacă.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Ada află că Pavel a cerut-o de nevastă pe Dana

Ada îl întâlnește pe Pavel pe holurile spitalului. Aceasta îi reproșează că nu i-a spus adevărul.

„De fratele tău îmi pare rău, dar de tine nu! A trebuit să aflu de la alții...”, îi reproșează Ada lui Pavel.

„Ai vorbit cu Dana?”, o întreabă acesta.

„Da și m-am făcut de râs. Credeam că te-am speriat și că de aia nu-mi dai vreun semn. Îmi făceam griji. Puteai să-mi spui și mie că o iubești pe alta. Să nu te mai văd!”, adaugă Ada.

„Îmi pare rău!”, încearcă Pavel să își ceară scuze.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 39, din 23 mai 2024. Roxi dispare de acasă

Gabi se întoarce acasă de la spital, dar nu o găsește pe Roxi. Fata rămăsese sub supravegherea lui Tase.

În episodul 40, „Ultimul <<te iubesc!>>”, Tavi îi spune Carlei că Gianni a murit. Lia află că este însărcinată. Petru se trezește din comă și are amnezie.

„Despărțirea e mai ușoară când știi că va urma revederea, dar dacă despărțirea e pentru totdeauna? Ești oare pregătit să spui adio?”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. Dana nu mai vrea să se căsătorească cu Pavel

După discuția cu Ada, Dana îi reproșează lui Pavel că nu o iubește și îi dă inelul înapoi.

„Pavel, îți bați joc de noi! M-am săturat de toate jocurile tale. Tu nu mă iubești! N-ai idee cât am visat la momentul acesta.”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. „Petru o să fie o legumă?”

Starea lui Petru se agravează.

„Am reușit să oprim sângerarea. Hemoragia a fost puternică. Deși am făcut tot ce am putut, nu știu cât am putut repara. Momentan nu are activitate cerebrală.”, le-a spus doctorul lui Alice și Liei.

„Adică e legumă?”, întreabă Alice.

„Vreau să-l văd!”, continuă Lia.

Între timp, Alice, Otilia și Lia îi spun lui Robi adevărul despre tatăl lui.

„Îi spunem împreună!”

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. Tavi îi zice Carlei că Gianni a murit

Carla află de la Tavi că tatăl ei a murit.

„Nici nu știu cum să îți spun. A murit! Adineauri m-au sunat și mi-au spus că a murit în somn.”

„Dar am fost la spital... Era bine... Tocmai am vorbit cu el! Nu înțeleg!”, a spus Carla disperată.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. „Alice, ai vreo legătură cu moartea lui Gianni?”

Nadia anunță pe toată lumea că Gianni a murit. Otilia o suspectează pe Alice.

„Alice, ai vreo legătură cu moartea lui Gianni? Ce i-ai făcut lui Gianni?”, o întreabă Otilia.

„De ce mă acuzi în loc să te bucuri că s-a făcut în sfârșit dreptate?”, îi răspunde Alice.

Nadia îi spune Carlei că are toate motivele să creadă că moartea lui Gianni este una suspectă.

„Avem motive să credem că este o moarte suspectă. Bănuim că a fost otrăvit.”

La finalul episodului 40 Alice rememorează momentul în care îl otrăvește pe Gianni.

„Aș fi vrut să suferi mai mult! Ți-am zis că de mâna mea mori!”, îi spune Alice lui Gianni, în timp ce acesta își dă ultima suflare pe patul de spital.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. Lia află că este însărcinată

Doctorul îi transmite Liei noul rezultat al testelor făcute pe Petru. Aceasta leșină.

„Soțul dumneavoastră nu are activitate cerebrală. E ținut în viață de aparate. Eu recomand familiei să își ia la revedere și apoi să-l deconecteze.”

„Nu puteți să îmi cereți asta! Soțul meu nu e mort!”, spune Lia și apoi leșină.

După ce se trezește, Lia află că este însărcinată cu copilul lui Petru.

„Ești bine, doar că trebuie să mai ai grijă de cineva... Ești însărcinată!”, o anunță Elena.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. Tase este tatăl biologic al lui Roxi

Fabian o găsește pe Roxi și o aduce înapoi la Gabi acasă. Între timp, Tase își face apariția și îi spune lui Gabi că este tatăl biologic al fetei.

„Eu sunt tatăl ei natural. N-am știut că am un copil, mama ei nu mi-a spus că este însărcinată și te-am urmărit ca să îți explic. Te-am văzut pe aplicație și am zis că poate ar fi mai bine să ne cunoaștem mai întâi.”, i-a explicat Tase lui Gabi.

„Roxi e fata mea și am adoptat-o cu acte!”, a precizat Gabi.

„Da, dar eu nu mi-am dat acordul și îmi vreau fata înapoi!”, a zis Tase răspicat.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40, din 23 mai 2024. Carla vrea să îl răzbune pe Gianni

„Viața merge înainte!”, o îmbărbătează Tavi pe Carla.

„Nu până nu îl răzbun pe tata! O să aflu... Și dacă e Lia, o să uit că e sora mea! Jurați să ne răzbunăm oricine ar fi?”, a conchis Carla.

Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Rezumat episodul 40 ,din 23 mai 2024. Petru se trezește din comă și are amnezie

Episodul 40 se termină cu secvența în care Petru se trezește din comă. Lia se apropie de el, însă acesta nu o recunoaște.

„Tu cine ești?”, o întreabă el pe Lia.

Despre Lia - Soția soțului meu, sezonul 3. Serialul e disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Lia - soția soțului meu, sezonul 3, se vede în fiecare joi, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Povestea care a ținut milioane de telespectatori în fața micilor ecrane a revenit cu un nou sezon din 11 ianuarie.

Proiectul, care se bucură de o distribuţie de excepţie şi o echipă de producţie cu o vastă experienţă, duce mai departe povestea personajelor atât de îndrăgite. Ce se va întâmpla pe mai departe cu Lia (Ana Bodea) și Petru (Ştefan Floroaica), ce mai pun la cale Alice (Ioana Blaj) și Otilia (Ilinca Goia), ce schimbări vor apărea în trioul amoros Gabi (Doiniţa Oancea)-Pavel (Alexandru Ion) – Dana (Oana Zara), ce mai uneltesc Mira (Kira Hagi) şi Andi (Vlad Gherman), ce descoperiri mai fac Maria (Carmen Ionescu) şi Marcel (Bebe Cotimanis) sau dacă va reuși Gianni Rocca (Andrei Aradits) să o facă pe Lia să-l ierte – toate aceste întrebări îşi găsesc răspunsul în cel de-al treilea sezon al serialului Lia – Soţia soţului meu, difuzat în fiecare joi, începând din 12 ianuarie, de la 20:30, la Antena 1.

În completarea serialului, AntenaPLAY prezintă exclusiv pentru telespectatori proiectul „Lia - Tot ce nu se vede”, o producție originală. Prin intermediul imaginilor, fanii pot vedea cum se desfășoară o zi de filmare, ce fac și ce spun actorii în pauzele dintre duble și ce presupune realizarea unui serial de succes marca DreamFilm Production.