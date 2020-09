Un bărbat a “purtat” un șarpe viu pe post de mască în autobuz. Cum arăta și ce reacție au avut ceilalți călători când l-au văzut

Călătorul a folosit reptila pe post de masca în autobuzul ce mergea din Swinton în Manchester, în Marea Britanie, scrie BBC News. Inițial, unul dintre ceilalți călători a crezut că bărbatul purta o mască neobișnuită, până când a văzut reptila alunecând pe mâna lui.

Experții din Manchester au confirmat că un șarpe nu e considerat o mască corespunzătoare în timpul pandemiei și au încurajat cetățenii, din nou, să urmeze regulile stabilite pentru gestionarea pandemiei, inclusiv purtarea măștilor medicale.

UK: A man has been spotted wearing a huge snake as a 'face mask' on Manchester bus. A passenger said she thought the man was wearing a “funky mask” at first before she noticed the reptile crawling around the handrails. pic.twitter.com/J8nVjar2Z2