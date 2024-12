Ce sacrificii a făcut Adelina Chivu în cei 17 ani de căsnicie cu Cristi Chivu. Prezentatoarea X Factor este topită după soțul ei

Adelina Chivu a făcut declarații emoționante despre povestea de dragoste cu soțul ei, Cristi Chivu.

Adelina și Cristi Chivu s-au căsătorit în anul 2008. Cei doi s-au stabilit în Italia în aceeași perioadă și au devenit părinții a două fiice: Natalia, în vârstă de 15 ani și Anastasia, de 13 ani.

Și după 17 ani de căsnicie, prezentatoarea de la X Factor are un devotament neclintit față de partenerul ei de viață. Nu a lipsit de la niciun meci și l-a susținut necondiționat din tribune, indiferent de vreme sau locul unde s-a desfășurat partida.

Citește și: Prezentatoarea X Factor, Adelina Chivu, nu a renunţat să vorbească în limba română: „Până și bona filipineză a învăţat româna”

Adelina Chivu, despre sacrificiile pe care le-a făcut în cei 17 ani de căsnicie cu Cristi Chivu

Articolul continuă după reclamă

Invitată în podcastul lui Mihai Morar, Adelina Chivu a discutat despre revenirea în televiziune, dar și despre căsnicia de 17 ani cu soțul ei.

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical. Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, pe scaune, în teniși, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde. Nu am lipsit. Am fost și la câteva meciuri în deplasare, sunt foarte prezentă. Eu oricum merg, dacă ele vor să vină (nr. fiicele), bine, dacă nu, mă duc singură. Mai vine una sau cealaltă, ori amândouă (…) El este cu gura până la urechi și tot un zâmbet că știe că o să-mi dea mie vestea și că încep să plâng”, a declarat Adelina Chivu în podcastul lui Mihai Morar, citată de Revista Viva.

Adelina Chivu: „Sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine”

Adelina Chivu este sigură că soțul ei are sentimente profunde față de ea, pe care le exprimă mai mult prin gesturi. De-a lungul anilor, au învățat lucruri unul de la celălalt și continuă să se prețuiască și în prezent.

„Eu sunt sigură că el are cele mai profunde sentimente față de mine. Mi se pare că el a învățat chestii de la mine, dar și eu de la el. Eu am învățat foarte mult despre el. El este genul care îți arată mai multe decât îți spune. El nu mi-a spus niciodată: <<dacă nu erai tu să mă, eu niciodată…>>, dar îmi arată că mă prețuiește”, a mai spus Adelina Chivu, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Cât de mari au crescut și cum arată acum fiicele adolescente ale Adelinei Chivu. Prezentatoarea TV se mândrește cu ele