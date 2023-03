Un pisoi înghețat, care stătea ascuns, abia a observat că este salvat. Ce a făcut, la scurt timp, a surprins pe toată lumea. VIDEO

Neavând nimic care să o protejeze de frigul iernii, pisica era practic înghețată.

Ea nu ar mai fi rezistat mult, însă minunea s-a produs. Mai mulți muncitori în construcții au auzit mieunatul stins, au căutat-o, au găsit-o și au contactat imediat o asociație pentru animale, ca să-i ajute.

„Lucrătorii din construcții i-au auzit strigătele cu o zi înainte și au căutat-o. Când au găsit-o, era înghețată. Când am ajuns [acolo] temperatura ei era atât de scăzută încât nici măcar nu a fost înregistrată pe un termometru. Nu putea să-și ridice capul. Am dus-o direct la spitalul de urgență”, a declarat Meagan Licari, președinta unui ONG pentru salvarea și protecția animalelor, pentru publicația The Dodo.

Yankee era atât de înfrigurată și de fragilă, încât abia dacă a observat că era salvată. Odată ajunsă la spital, veterinarii au avut imediat grijă de ea.

Odată ce pisicuța a început să se încălzească și să mănânce, și-a revenit la viață. Mai mult, Meagan a fost foarte surprinsă cum Yankee s-a transformat ulterior într-un pisoi jucăuș. Este conștientă că animalul a fost salvat la timp.

„I-au trebuit trei zile [în spital] pentru a-și reveni la normal. A avut nevoie de multă susținere, iar acum este un pisoi fericit!”, a mai spus ea.

Imediat ce Yankee s-a vindecat, personalitatea ei curioasă și curajoasă a ieșit la iveală. Nu a trecut mult timp până a fost adoptată de o familie. În noua ei locuință, primește toată iubirea și atenția pe care le merită.

